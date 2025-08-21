Выбор идеального санскрина: основные типы SPF-кремов и их особенности

Каждый год бьюти-индустрия предлагает десятки способов сохранить молодость кожи, но главная защита от морщин и пигментации остаётся прежней — крем с SPF. Казалось бы, всё просто: берёшь тюбик с высоким фактором защиты и живёшь спокойно. Но на практике подбор санскрина превращается в квест: один липнет, другой оставляет белый след, третий вызывает высыпания. Чтобы не разочароваться и реально защитить кожу, важно понимать, что стоит за этими буквами и цифрами на упаковке.

Что такое SPF?

SPF (Sun Protection Factor) — показатель, который оберегает кожу от лучей типа B. Именно они вызывают ожоги, аллергию и знакомый всем «красный нос» после дня на пляже. Но этим история не заканчивается: солнечный свет содержит ещё и лучи типа A, которые проникают глубже и со временем разрушают эластичность кожи. Результат — фотостарение, сухость и пигментные пятна.

Чтобы понять, есть ли в креме защита от UVA, ищите подсказки на упаковке:

PA (обычно на азиатских средствах) и плюсики рядом показывают уровень защиты, максимальный вариант — PA++++.

PPD чаще встречается в европейских формулах.

Broad Spectrum или значок UVA в кружке характерны для американских брендов.

Если у продукта высокий SPF и есть защита от обоих типов излучения, это значит, что ваша кожа будет в безопасности и от ожогов, и от преждевременного старения.

SPF15, SPF30 или SPF50?

Цифры в названии продукта обозначают не силу крема, а то, насколько долго кожа сможет находиться под солнцем без риска обгореть. Чем выше число, тем дольше защита. Для города и офиса многие выбирают SPF 30, а для отпуска или активного лета стоит брать минимум SPF 50 с маркером PA++++.

Фильтры: минеральные и химические

Все солнцезащитные средства делятся на два типа. Минеральные содержат оксид цинка или диоксид титана. Они работают как зеркало — отражают ультрафиолет. Это отличный выбор для чувствительной кожи, склонной к аллергии или акне. Недостаток у старых формул был один — белый след. Но современные нано-версии лишены этого минуса: крем распределяется прозрачнее и комфортнее.

Химические фильтры действуют иначе: они впитывают лучи и нейтрализуют их. Сейчас на рынке есть безопасные, фотостабильные варианты нового поколения, которые не раздражают кожу и не вредят экологии. Но если есть дерматит, акне или ослабленный барьер, лучше выбирать минеральные средства.

Как выбрать санскрин по типу кожи?

Для жирной и комбинированной кожи лучше подойдут лёгкие текстуры: гели, флюиды, кремы с матирующим эффектом. Идеальные помощники в составе — ниацинамид, салициловая кислота, цинк, витамины С и Е.

Для сухой и чувствительной кожи ищите физические фильтры и питательные текстуры. Обратите внимание на ингредиенты, которые успокаивают: пантенол, центелла азиатская, аллантоин.

Если кожа проблемная, стоит взять санскрин с азелаиновой кислотой, экстрактом чайного дерева или тем же ниацинамидом. Они помогут уменьшить воспаления.

Для зрелой кожи хорошим выбором будет кремовая текстура с пептидами, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами.

Что ещё важно?

Состав санскрина играет не меньшую роль, чем фильтры. Современные формулы часто включают ферменты, пробиотики и растительные экстракты — они усиливают уход и делают продукт более комфортным.

В итоге идеальный SPF — это средство, которое подходит вашему типу кожи, не раздражает её и приятно носится каждый день. Ведь главный секрет защиты — регулярность. Даже самый дорогой крем не сработает, если он лежит в шкафчике, а не на лице.