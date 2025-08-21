Открыта регистрация на BRICS+ Fashion Summit

Международный форум BRICS+ Fashion Summit (Саммит моды БРИКС+) пройдет в МКЗ «Зарядье» с 28 по 30 августа. На Саммите пройдут ежедневные индустриальные пленарные сессии и дискуссии, выставка «Родные мотивы» и многое другое. Регистрация на сессии деловой программы и дизайнерскую выставку «Родные мотивы» BRICS+ Fashion Summit уже открыта на официальном сайте мероприятия.

© Фонд Моды

Участники обсудят, может ли национальный культурный код стать ключом к зарубежным рынкам, как международная повестка влияет на креативные индустрии, стоит ли защищать рабочие места в швейной промышленности на фоне автоматизации, взаимодействие креативных индустрий и бизнеса, роль технологий и внедрение ИИ в бизнес-процессы, а также многое другое.

© Пресс-служба "Фонда моды"

Российскими и зарубежными спикерами деловой программы BRICS+ Fashion Summit станут ведущие эксперты модной индустрии, дизайнеры, представители органов государственной власти, предприниматели сферы моды из разных стран, дизайнеры брендов, стилисты, преподаватели, а также эксперты в сфере искусственного интеллекта.

Сбер примет участие в статусе Гига-партнёра BRICS+ Fashion Summit. Участникам и гостям Cаммита будет предоставлена возможность воспользоваться помощником от нейросети GigaChat: персональный AI-консультант поможет составить программу Cаммита с учетом интересующих тем и спикеров, а по завершении выбранной сессии можно ознакомиться с ключевыми тезисами выступающих.

© Фонд Моды

На выставке «Родные мотивы» будет продемонстрировано богатство национального костюма народов России и вдохновленного им современного дизайна. Попасть на выставку смогут все желающие по предварительной регистрации на сайте мероприятия. Выставка будет работать ежедневно с 11:00 до 19:15.

Программа BRICS+ Fashion Summit опубликована на официальном сайте. Вход на все мероприятия свободный по предварительной регистрации.

Организатор BRICS+ Fashion Summit — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Саммит стратегически поддержал Сбер.