Возлюбленная Павла Дурова показала фото в микрошортах

Возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова позанималась спортом в откровенном виде. Соответствующий пост появился в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница предпринимателя предстала на кадрах видео в облегающем черном комбинезоне с микрошортами, глубоким декольте и вырезом на спине. Девушка выполняла упражнение на одном из тренажеров, демонстрируя фигуру с разных ракурсов.

«Заряжаюсь энергией и отличным настроением», — указала в подписи автор публикации.

В июле пользователи сети высмеяли внешность Павла Дурова на снимках из спортзала. На размещенном фото 40-летний миллиардер запечатлен в черных брюках и облегающей майке, подчеркивающей его мышцы.