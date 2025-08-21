Красота ради выживания: зачем Джулия Фокс прибегала к пластике

Бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста, Джулия Фокс, призналась, что сделала пластику из-за мужчин. Об этом она заявила в интервью журналу Allure.

© globallookpress

Джулия Фокс рассказала, что начала колоть инъекции филлеров и ботокса в 21 год, а после сделала ринопластику, липосакцию и поставила виниры. Модель призналась, что сейчас она сожалеет о том, что делала пластические операции.

«Теперь, когда я вижу кого-то и понимаю, что он никогда ничего не сделал… Мне бы хотелось вернуться и остаться той, кем я была. Я сильно зациклилась на идее, что мне нужно быть привлекательной для мужчин, чтобы выжить», — заявила актриса.

При этом экс-возлюбленная Канье Уэста не отрицает, что возможно в будущем снова прибегнет к помощи пластических хирургов.

«Возможно, однажды я сделаю что-то еще, но сейчас меня это не так беспокоит», — отметила звезда.

В апреле Джулия Фокс стала лицом выпуска журнала Tush Magazine. На обложке актриса предстала в черном кожаном макси-платье с открытыми плечами и перчатках. На другом кадре модель была запечатлена в «металлическом» бюстгальтере, блестящем поясе, туфлях на каблуках, браслетах и шапке в стразах. Экс-возлюбленная Канье Уэста стояла с бигудями на голове и держала в руках блестящие трусы.