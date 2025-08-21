Ночные ритуалы красоты, которые помогут восстановить кожу после лета

К грусти, что лето закончилось, добавились переживания по поводу состояния кожи: ультрафиолет, соленая вода, кондиционеры и перепады температур в сумме сделали ее сухой, тусклой и склонной к раздражению. В конце августа особенно важно уделить внимание ночному уходу — пока мы спим, кожа запускает процессы регенерации. Грамотно подобранные маски и кремы помогут восстановить баланс влаги, вернуть эластичность и предотвратить преждевременное старение. Косметолог Ирина Созинова дала советы, которые помогут выбрать эффективные средства и правильно встроить их в ритуал ухода.

Ставка на интенсивное увлажнение

После активного солнца кожа нуждается в восполнении влаги. Лучшие помощники — ночные кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом и алоэ вера. Они не только удерживают влагу, но и создают комфортную защитную пленку, которая препятствует обезвоживанию.

«Для максимального эффекта стоит наносить после умывания, хорошенько промокнув лицо. Это помогает активным компонентам увлажнить дерму и вернуть лицу свежесть», — объясняет эксперт.

Регенерация с помощью антиоксидантов

Ультрафиолет вызывает образование свободных радикалов, разрушающих коллаген и ускоряющих старение. Чтобы нейтрализовать их действие, полезны ночные маски и кремы с витамином С, витамином Е и экстрактами зеленого чая. Они запускают процессы восстановления клеток, уменьшают воспаления и выравнивают тон лица. Кожа становится более плотной, гладкой и сияющей. Такой уход особенно важен в первые недели после активного отдыха на солнце.

Питание и липидный баланс

Летом часто истощается защитный барьер кожи. Ночные средства с маслами ши, жожоба или авокадо помогают восполнить липиды и укрепить естественную защиту.

«Такой уход делает покровы мягкими, эластичными и менее подверженными сухости. Кремы с церамидами хорошо подходят для тех, у кого ощущается стянутость и шелушения. Регулярное питание эпидермиса ускоряет восстановление и предотвращает микротрещины», — утверждает врач.

Средства с мягкими кислотами

Чтобы вернуть лицу гладкость и здоровое сияние, стоит использовать ночные маски с мягкими кислотами — молочной или миндальной. Они деликатно отшелушивают ороговевшие клетки, не травмируя кожу, и стимулируют обновление. При этом важно не переборщить: достаточно применять такие средства 1–2 раза в неделю. Результат — более ровная текстура, светлый тон и повышенная восприимчивость кожи к последующему уходу. Такой подход помогает вернуть здоровый рельеф после лета.

Поддержка коллагена и упругости

Солнечная активность разрушает коллагеновые волокна, что приводит к потере упругости. В ночном уходе стоит выбирать кремы с пептидами, ретинолом в низких концентрациях или ниацинамидом. Эти компоненты активизируют синтез коллагена и эластина, делая кожу более плотной и подтянутой. Они также уменьшают мелкие морщинки и придают лицу свежий вид.