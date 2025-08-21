Тина Кунаки выложила фото в купальнике

Бывшая жена актера Венсана Касселя, Тина Кунаки, продемонстрировала фигуру в купальнике. Манекенщица разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя Тина Кунаки была запечатлена в коричневом крошечном бикини на камне. Модель позировала перед камерой с распущенными кудрявыми волосами и без косметики.

Недавно Тина Кунаки опубликовала в личном блоге кадр, где снялась в черном мини-платье из прозрачного кружева с баской, которое дополнила босоножками на каблуках в тон. Визажист сделал манекенщице макияж с бордовой помадой, а стилист собрал волосы в высокий гладкий хвост. Звезда стояла, обнимая подругу.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году, через два года они поженились, а в апреле 2019 года у супругов родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги официально не говорили о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. Кассель съехал от жены еще в марте того же года. По слухам, измена модели стала поводом для расставания.