Популярный рэпер снялся в белье в рекламе бренда Ким Кардашьян

Популярный американский рэпер Остин Ричард Пост, более известный как Post Malone, снялся в рекламе нижнего белья бренда Ким Кардашьян. Снимки опубликованы на сайте марки Skims.

30-летний музыкант позировал в трусах и ковбойской шляпе в лесу, держа в руках дрова. Кроме того, знаменитость запечатлели и в других вещах из новой коллекции бренда, в том числе шортах цвета хаки, белой футболке и джинсах.

Ранее актер Энтони Хопкинс высмеял бандаж бренда Ким Кардашьян. 87-летний артист предстал перед камерой в рубашке с гавайским принтом. Кроме того, он повязал на голову бандаж, сделанный из коллагеновых волокон. «Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет», — сказал Хопкинс и зловеще попрощался с бизнесвумен.