Сертифицированный трихолог и основатель клиники Advanced Trichology Уильям Гауниц из Калифорнии, США, назвал пять способов уменьшить выпадение волос. Его комментарий публикует New York Post.

В первую очередь эксперт посоветовал пребывать на солнце по 15 минут без нанесения SPF. По его словам, это поможет получить необходимое количество витамина D3, участвующего в формировании клеток, из которых развиваются волосяные фолликулы.

В то же время специалист порекомендовал массировать кожу головы перед душем. Таким образом получится улучшить приток крови, разрушить отложения кальция и вывести излишки кожного сала, способного навредить при накоплении. Также следует вовремя удалять загрязнения с кожи головы.

«Мойте волосы как минимум каждые 48 часов полезным шампунем, в состав которого входит какое-либо антимикробное масло, например масло косточек грейпфрута, розмарина, чайного дерева или тимьяна», — отметил собеседник издания.

Кроме того, Гауниц заявил о необходимости сбалансированного питания и проверки здоровья кишечника.

«Если у вас есть какие-либо постоянные проблемы, такие как запор, диарея или изжога, возможно, усвоение питательных веществ нарушено», — указал он.

