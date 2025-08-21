Назван новый свадебный тренд 2025 года

В этом году свадебные тренды шагнули далеко за рамки традиционных «тонкого обручального и классического бриллианта». Теперь в центре внимания массивные кольца, и один из главных инфоповодов — свадьба Charli XCX. Певица выбрала для церемонии платье Vivienne Westwood, а вот её украшения стали неожиданным акцентом: рядом с аккуратным кольцом с бриллиантом появилась широкая платиновая полоса.

© Just Talks

Это решение резко контрастировало с привычным образом. Если платье было скромным, то украшение подчеркивало современность и свободу. Ювелиры считают, что в этом и заключается сила тренда: сочетание тонкого солитера с грубой фактурой выглядит свежо и немного дерзко.

Спрос на подобные модели растёт уже не первый год. Дуа Липа и другие звёзды давно носят массивные помолвочные кольца, и теперь тенденция дошла и до обручальных. Всё больше невест выбирают необычные формы, текстуры и комбинации, отходя от привычных комплектов «всё в одном стиле».

Ювелирные бренды подтверждают: покупательницы всё чаще просят кольца с авторским характером, чтобы аксессуар выглядел не дежурным символом, а настоящим отражением личности. Кому-то нравятся кольца с рельефной поверхностью, кто-то выбирает сочетание золота и платины, а кто-то добавляет в дизайн маленькие бриллианты. Такой подход позволяет «доработать» образ, особенно если сама невеста не участвовала в выборе помолвочного украшения.

Свадебные аксессуары в 2025 году стали полноценными участниками торжества. Они работают как инструмент самовыражения. Обручальное кольцо больше не обязано выглядеть незаметным — наоборот, оно может стать главным акцентом, показывающим характер своей хозяйки. И если раньше массивные формы считались слишком смелыми для свадьбы, то теперь они закрепляются как новая норма.