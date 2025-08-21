Названы самые красивые актрисы 2025 года по версии IMDb. Соответствующий список опубликован на портале.

Первое место в рейтинге заняла австралийская знаменитость Марго Робби, второе — звезда «Дивергента» Шейлин Вудли, а третье — китаянка Дилраба Дилмурат. Замыкали пятерку лидеров Нэнси Макдони и Крити Санон.

Кроме того, в список вошли пакистанская телезвезда Хания Аамир, кубано-испанская знаменитость Ана де Армас, британка Эмма Уотсон и актриса Эмбер Херд. Замыкала десятку Ханде Эрчел, которая стала единственной турчанкой, вошедшей в топ от IMDb.

В апреле стало известно, что журнал People признал звезду «Субстанции», актрису и бывшую модель Деми Мур самым красивым человеком в мире.