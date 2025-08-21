Визажист объяснил смысл тренда на «уставших девушек»

Среди молодых представителей поколений Z и альфа появился новый тренд в макияже – tired girl, демонстрирующий измотанность. Девушки делают бледное лицо, рисуют круги под глазами, делают губы нюдовыми или сливовыми, подводя их темно-коричневым карандашом. По мнению визажиста, стилиста Люси Купцовой, этот тренд – ответ на сегодняшнюю ситуацию в мире.

© globallookpress

«Все тренды, которые так или иначе переходят в макияж, стиль и одежду, связаны с экономической ситуацией. Люди настолько перегружены, устали от всего, в том числе притворяться и покупать косметику за бешеные деньги, что постепенно пришли к упрощению», — объяснила визажист в беседе с 360.ru.

Она отметила, что тренд tired girl зародился уже давно, когда девушки поняли, что для привлекательного внешнего вида им необязательно стараться замазать все синяки, родинки и другие изъяны. Теперь, по мнению специалиста, можно краситься так, чтобы со стороны казалось, что девушка либо всю ночь сидела в соцсетях, либо всю ночь готовила отчет и устала.

«Эффект усталости достигается через облегченный макияж, то есть неплотное покрытие кожи, неидеальное замазывание синяков. Главное, не переборщить, чтобы не достичь эффекта панды, которая тусовалась до утра», — отметила стилист.

При этом в этом тренде есть и негативный подтекст, уверена клинический психолог Ирина Пирогова. Она назвала такой макияж инфантильным способом притвориться кем-то другим, отметив, что тренд на clean girl в этом плане намного честнее, так как показывает настоящую картинку. С помощью распространения в соцсетях таких трендов, как мода на усталый вид, девушкам навязывают негатив, они начинают романтизировать депрессию, а не радоваться молодой и активной жизни, заключила психолог.

Напомним, сообщалось, что также среди зумеров в TikTok возродился тренд frazzled english woman («Измотанная англичанка»), который подразумевает расслабленный образ жизни, отсутствие макияжа и застиранную одежду. Его последователи надевают застиранную одежду с пятнами, не укладывают волосы и не наносят макияж. «Измотанная англичанка» не встает на час раньше, чтобы накраситься, не тратится на бренды и надевает первое, что достанет из шкафа.