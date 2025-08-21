В России вновь предложили запретить Лабубу

В Совете Федерации предложили запретить в России модную игрушку Лабубу. По мнению российских законодателей, пушистые зубастые монстрики могут быть опасны для детской психики. К тому же на упаковках этих игрушек отсутствует обязательная маркировка по возрасту. Это далеко не первый случай, когда депутаты и родители обеспокоены иностранными игрушками. Какое же будущее ждёт нашумевших Лабубу в России? Действительно ли они могут навредить неокрепшей детской психике?

Родительское собрание

В Совете Федерации обеспокоились новым трендом на Лабубу. Депутаты предложили запретить пушистую куклу с кроличьими ушами и пугающего вида оскалом.

Против Лабубу выступает зампредкомитета Совфеда по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева. По её словам, игрушки, которые выглядят, как монстры, психологически очень вредны для детей. Она уверена, что в России есть множество отечественных аналогов, которые куда полезнее. Екатерина Алтабаева призвала Роспотребнадзор и Рособрнадзор обратить внимание на данную тему.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко уже заявил, что канцелярские принадлежности не должны содержать изображения «монстров».

В Госдуме также отметили, что на упаковках с самими Лабубу нет ни единого слова по-русски и отсутствует обязательная маркировка. А также неясно, как их завозят в страну, ведь оригинальные игрушки, а не подделки, производят в Китае.

Роскачество уже начало массовые закупки игрушек Лабубу, чтобы проверить их на безопасность. Специалисты намерены изучить ткани, состав и показатели токсичности товара. Причём, по словам руководителя Роскачества Максима Протасова, именно россияне просили о проверке Лабубу.

Некоторых родителей действительно тревожит мода на ушастых монстриков.

«У моего сына все друзья хвастаются этими Лабубу, – поделилась нижегородка Светлана. – А на мой взгляд, они откровенно жуткие. Ему хочется не выделяться, а быть вместе с компанией! Вот и просит эти игрушки, которые сейчас на каждом углу продаются».

Тем не менее, большинство россиян не понимают ни ажиотажа вокруг Лабубу, ни почему их необходимо срочно запретить.

«Щелкунчик меня в детстве тоже пугал, – призналась Светлана. – Да и вообще многие советские куклы довольно уродски выглядели, и ничего, я выросла вполне себе нормальным человеком».

Многие родители уверены, что Лабубу просто не заслуживают того внимания, которое сейчас к ним приковано.

«Эта мода пройдёт быстрее, чем её успеют запретить, – уверен Михаил, у которого две дочки. – Так же, как было с Хагги-Вагги. Мы своим их купили, я ночью наткнулся, чуть инфаркт не случился, а детям хоть бы что. Эти Лабубу ещё милее других»

Выставили на продажу

Лабубу – действительно далеко не первые игрушки, которые вызвали подобный переполох. Ещё год назад огромной популярностью пользовался герой компьютерной игры Poppy Playtime Хагги-Вагги. Монстр с огромной улыбкой и острыми зубами ставил рекорды продаж, а взрослые наперебой спорили, наносит игрушка вред детской психике или нет.

Ещё раньше шуму наделала Братц. Их начали выпускать в 2002 году. Многих мам пугали откровенно непропорциональные большеголовые куклы с громадными глазами и пухлыми губами. Дети же увидели в новых куклах олицетворение бунта. Новая игрушка пришлась им по душе. Братц принялись активно теснить популярную Барби.

Хотя и Барби, когда только-только появилась, вызвала немало возмущений. До этого детские куклы были бесполыми. Барби же с ярко выраженной грудью и осиной талией выглядела вызывающе. По мнению критиков, игра в такие малоприличные игрушки способна была нанести непоправимый вред детской психике.

Однако со временем и дети полюбили женственную игрушку, и родители к ней привыкли. Хотя некоторые критики до сих пор считают, что образ длинноногой красотки с пышным бюстом и осиной талией навязывает девочкам нереалистическое представление о красоте.

Лет восемь назад депутаты, общественники и родители спорили о вреде и пользе спиннеров – ярких светящихся вертушек. В Госдуме тогда предложили запретить продажу спиннеров до тех пор, пока контролирующие органы не изучат, как эти вертушки воздействуют на физическое и психическое здоровье детей. А журналисты телеканала «Россия» и вовсе предположили, что спиннер – средство зомбирования и манипулирования молодёжью.

Однако мода на спиннеры сошла на нет практически так же резко, как и появилась. И сегодня о них помнят разве лишь те, у кого эти игрушки всё ещё пылятся на полках.

Хрупкая психика

«Эта ситуация аналогична с поп-итами и сквишами, – объяснила психолог. – Лабубу сейчас в тренде, это модно, есть спрос, эти игрушки активно производят и рекламируют. Дети, как участники рынка в том числе, реагируют на рекламу и создают спрос. В этом смысле Лабубу абсолютно ничем не отличается от любых других игрушек».

По мнению экспертов, запрет игрушек абсолютно бессмыслен. Пока есть спрос, будет предложение.

«Удаление Лабубу из продаж, безусловно, мало повлияет, – считает психолог. – Это не история про "запретный плод сладок", потому что дети быстро меняют предпочтения. Сегодня им одно, завтра – другое. Просто позже появится другая игрушка, которая привлечёт внимание детей. Они благополучно забудут Лабубу и возьмут что-то следующее».

Психологи сходятся в мнении, что игрушка может навредить психике ребёнка только в том случае, если она ассоциируется с чем-то страшным из реальной жизни или если родители сами относятся к ней, как к демонической. На поведение ребёнка куда сильнее влияют ситуация в семье, личные особенности психики, стрессовые ситуации и его реакция на них.

«Психику детей могут травмировать исключительно только родители и взрослые, – объяснила Татьяна Трезубцева, – никакие игрушки на это не способны».

Производители Лабубу получили предложение ставить на брелоках возрастную маркировку «14+», ведь по закону на всех товарах для детей должен быть указан возрастной диапазон. Вряд ли это помешает детям просить купить им Лабубу, но, возможно, скоро другая игрушка перебьёт их фишку, и запрещать монстрика станет ещё более бессмысленно.

А сколько было возмущения вокруг покемонов – странных существ из аниме! Плюшевые игрушки и компьютерные игры с ними выходили в 2000‑х с завидной регулярностью, но многие сочли их опасными и странными.

«Лабубу – это не какой-то уникальный феномен, это просто очередная популярная игрушка, как куклы Барби в своё время, как Пикачу, – считает психолог Татьяна Трезубцева. – Это очередная штука, которая сейчас в тренде, она всех увлекла, поэтому и вызывает такой ажиотаж».

Любопытно, что Лабубу изначально даже не задумывались как детская игрушка. Этот персонаж был созданн гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Лабуба – имя девочки-эльфа из серии иллюстрированных книг «Монстры», которую придумал Лунг. Причём родилась выдуманная вселенная ещё в 2015 году и долгое время не пользовалась бешеной популярностью.

В 2019 году всё изменила китайская компания Pop Mart. Она взяла монстриков под своё крыло и превратила их в настоящую империю. Лабубу продавались в качестве популярных гача-игрушек. Гача – принцип, когда ты покупаешь товар в закрытом виде и не знаешь, кто именно из коллекции тебе попадётся в коробке.

Изменения моды привели к новому витку в звёздной жизни Лабубу. В 2024‑м вновь стали популярны яркие цвета, необычные украшения, детские элементы в одежде. Потому повысилась и популярность Лабубу – забавного, яркого аксессуара, который можно прикрепить к сумке.

Сначала их скупали коллекционеры, вскоре подключились и звёзды – участница группы BLACKPINK и певица Рианна. Они носили зверёныша на своих дизайнерских сумочках, что для игрушки оказалось лучшей рекламой. Лабубу массово стали скупать поклонники певиц, потом к тренду потянулись остальные, и Лабубу заполонили соцсети.

Лабубу даже стали кидать в качестве подарков на свадьбу.

А теперь об этих странных полузайцах, полуэльфах, получудищах твердит каждый школьник.

