Названы главные тренды в одежде сентября 2025 года

Осенняя пора располагает к облачению в приятные на ощупь ткани, созданию ощущения комфорта и сохранению привлекательного внешнего вида. Стилист и имидж-консультант Елена Никишина отмечает, что грядущий сезон характеризуется многослойностью, акцентными деталями и обновленными силуэтами. По словам эксперта, некоторые тренды этого сезона уже знакомы.

© unsplash

Вот основные направления моды этой осенью, согласно мнению стилиста.

Завёрнутый силуэт

В этом сезоне, по словам стилиста, образ уютного кокона, созданного при помощи шарфа или палантина, станет ключевым. Как правило, это пальто с длинным шарфом в тон, объемные пончо, мягкие свитера или даже блузы с эффектом запахивания. Этот прием создает ощущение защиты и тепла, а также придает элегантность и легкую драматичность, отметила Никишина.

Акцентированные плечи

Архитектурный силуэт, по мнению стилиста, останется актуальным и в этом сезоне. Его рекомендуется использовать в верхней одежде. Подчеркнутая линия плеч формирует образ силы и уверенности, сохраняя при этом женственность. Пальто, жакеты и пиджаки с четкими формами придают образу стильный и собранный вид.

Жакеты без лацканов

Если вы планируете обновить свой костюм, то, как утверждает Никишина, идеальным выбором станет именно такой жакет. Она считает, что жакеты без воротника выглядят современно и минималистично, подчеркивая четкость линий. Они отлично сочетаются как с брючными костюмами, так и с юбками, которые, кстати, снова в моде. Такой комплект легко адаптировать как для делового, так и для вечернего стиля.

Цветные перчатки

Эта деталь способна полностью преобразить настроение образа. Перчатки яркого оттенка могут стать смелым акцентом, а близкие по тону – создать гармоничную цветовую игру. Длинные модели добавят элегантности и немного театральности, а небрежно заправленные за пояс – модной дерзости.

Трикотаж

Как отмечает стилист Никишина в интервью изданию "Проспект мира", осенью этот материал всегда находится в центре внимания. В этом сезоне трикотаж представлен в особенно широком ассортименте: от тонких элегантных платьев до фактурных костюмов и мягких тотал-луков. С его помощью легко создать образ, в котором уют и стиль идут рука об руку.

Твид и клетка

По словам стилиста, эти материалы и принт являются нестареющей классикой, но каждый раз в новой интерпретации.

Твидовые жакеты и костюмы выглядят изысканно и дорого, а клетка в актуальном крое придает образу свежесть. Эта фактура и принт словно впитывают атмосферу холодного сезона, делая гардероб еще более стильным и выразительным.

Кроме того, стилист поделилась информацией о цветовых трендах сезона:

коричневый – от нежного капучино до насыщенного эспрессо, создает атмосферу тепла и стабильности;

терракотовый и кирпичный – оттенки уюта, земли и гармонии;

бордовый – символ благородства и уверенности, добавляющий глубину любому образу;

яркий синий – неожиданное и освежающее решение, вносящее динамику в осеннюю палитру;

оливковый и шалфейный – природные тона, идеально подчеркивающие мягкость и многослойность образов.

В заключение стилист Никишина рекомендует ориентироваться на актуальные фасоны и цвета, но при этом не забывать о своей индивидуальности: