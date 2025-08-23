Кэти Перри засняли в бикини на фоне слухов о новом романе

Американская певица Кэти Перри попала в объектив папарацци в бикини на фоне слухов о романе с бывшим премьером Канады Джастином Трюдо. Снимки публикует Page Six.

© Lenta.ru

40-летняя знаменитость, которая рассталась с актером Орландо Блумом, показала фигуру в купальнике черного цвета. Поп-исполнительницу запечатлели на пляже в Майами, где она отдыхала с друзьями.

Известно, что Перри заподозрили в романе с известным политиком в июле. Тогда ее запечатлели в компании известного политика на романтическом ужине в Монреале.