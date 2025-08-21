Галстук, бабочка, шейный платок: что в тренде этой осенью в женском гардеробе

Аксессуары в образе — как приправа в блюде, именно от них зависит вкус. Можно надеть самую простую одежду, но с помощью стильных деталей превратить свой комплект в запоминающийся. В этом году в женских коллекциях мировых дизайнеров продолжают появляться традиционные мужские аксессуары. Персональный стилист Анастасия Жарикова рассказала, какие из них стоит взять на вооружение, а что оставить для особого случая.

Как носить женские галстуки и бабочки этой осенью
Галстук: простой элемент для вау-эффекта

В этом сезоне галстук продолжает оставаться эффектным аксессуаром в женском гардеробе. Его используют не как формальный офисный атрибут, а как стильный акцент, который добавляет характер образу.

С чем сочетать

  • С классическим брючным костюмом — это работает всегда. Главное — не уходить в полную копию мужского комплекта. Пусть в образе с галстуком будет что-то женственное: пышные локоны, изящные серьги, каблуки, элегантная сумочка.
  • С рубашкой и трикотажем.
«Сочетайте галстук в университетском стиле: с джемпером, пуловером с V-образным вырезом или жилетом. Дополнить образ можно очками с прозрачными стеклами», — советует стилист.
  • С корсетным платьем. Эффектный прием — надеть первым слоем под корсет или корсетное платье белую рубашку с черным галстуком. Так очень открытая вещь замиксуется в стильный образ.

Способы завязывания

Чтобы галстук не выглядел скучно, используйте разные узлы:

  • Простой классический узел. В сети много вариантов схематичных и видео инструкций. Завязывается легко, выглядит немного асимметрично и не так формально. Отлично подходит для стильных образов.
  • Свободный узел в виде полубанта. Для этого вам не понадобится инструкция: просто возьмите галстук и завяжите его на шее так, как будто хотите сделать бант из ленты. Оставьте только одну петлю, чтобы не было эффекта кота Леопольда.
  • Как шарф.
«Галстук можно не завязывать совсем. Оберните его вокруг шеи на манер тонкой ленты. Будет выглядеть все также эффектно, а вам не нужно ломать голову над узлом», — рекомендует Анастасия.

Не бойтесь экспериментировать с шириной и расцветкой галстука. Актуальны все варианты от узкого черного до яркого винтажного.

Галстук-бабочка: пока остается на мужской территории

«Кажется, в женский гардероб уже перекочевали абсолютно все мужские детали образа. Но бабочка в дамском стиле пока остается редкостью. Это все еще больше мужской аксессуар, который на девушках воспринимается как авангард», — рассказывает наш эксперт.

Если вам хочется попробовать, лучше всего бабочка работает в двух случаях:

  1. На вечернем мероприятии с креативным дресс-кодом. Черная бабочка в паре с женским смокингом или брючным костюмом выглядит эффектно и смело.
  2. В модных фотосессиях. Как элемент для творческих экспериментов, например, в стиле Марлен Дитрих.
«В остальном рекомендую оставить бабочку мужчинам — по крайней мере, этой осенью», — обращает внимание специалист.

Шейный платок: аристократичная интеллигентность

А вот платок — безоговорочный герой сезона. Его носят все: от офисных сотрудниц до инфлюенсеров, и везде он выглядит уместно.

Как носить

  • Французский шик — узкий узел на шее, чуть сбоку. Самый привычный для нас способ.
  • Как галстук аскот — платок завязать на один широкий узел и надеть под рубашку. Получается мягкая версия галстука.
  • Как чокер — плотно завязанный вокруг шеи тонкий платок подчеркивает изящность и добавляет графичности.
  • Нестандартно — на ручке сумки, вместо пояса, как бандану, на хвост. Все эти варианты актуальны.

Что касается материалов и принтов, наш эксперт советует выбирать легкий шелк или вискозу. В моде геометрия, полоска, графичные логотипы. Платок в цветочек лучше оставить для лета, а вот монохром или контрастные рисунки идеально подойдут под пальто и строгий жакет.

«Стильный гардероб всегда строится на нюансах, и эта осень не исключение. Галстук добавляет серьезности и характера, платок дает легкую женственность, а бабочка остается аксессуаром для смелых. Выбирайте то, что ближе именно вам. Пусть аксессуары работают как щепотка "специй", которая делает образ вкуснее и интереснее — и тогда осенние наряды точно будут приносить удовольствие», — заключает Анастасия.