Как носить женские галстуки и бабочки этой осенью

Галстук, бабочка, шейный платок: что в тренде этой осенью в женском гардеробе
Аксессуары в образе — как приправа в блюде, именно от них зависит вкус. Можно надеть самую простую одежду, но с помощью стильных деталей превратить свой комплект в запоминающийся. В этом году в женских коллекциях мировых дизайнеров продолжают появляться традиционные мужские аксессуары. Персональный стилист Анастасия Жарикова рассказала, какие из них стоит взять на вооружение, а что оставить для особого случая.
Галстук: простой элемент для вау-эффекта
В этом сезоне галстук продолжает оставаться эффектным аксессуаром в женском гардеробе. Его используют не как формальный офисный атрибут, а как стильный акцент, который добавляет характер образу.
С чем сочетать
- С классическим брючным костюмом — это работает всегда. Главное — не уходить в полную копию мужского комплекта. Пусть в образе с галстуком будет что-то женственное: пышные локоны, изящные серьги, каблуки, элегантная сумочка.
- С рубашкой и трикотажем.
«Сочетайте галстук в университетском стиле: с джемпером, пуловером с V-образным вырезом или жилетом. Дополнить образ можно очками с прозрачными стеклами», — советует стилист.
- С корсетным платьем. Эффектный прием — надеть первым слоем под корсет или корсетное платье белую рубашку с черным галстуком. Так очень открытая вещь замиксуется в стильный образ.
Способы завязывания
Чтобы галстук не выглядел скучно, используйте разные узлы:
- Простой классический узел. В сети много вариантов схематичных и видео инструкций. Завязывается легко, выглядит немного асимметрично и не так формально. Отлично подходит для стильных образов.
- Свободный узел в виде полубанта. Для этого вам не понадобится инструкция: просто возьмите галстук и завяжите его на шее так, как будто хотите сделать бант из ленты. Оставьте только одну петлю, чтобы не было эффекта кота Леопольда.
- Как шарф.
«Галстук можно не завязывать совсем. Оберните его вокруг шеи на манер тонкой ленты. Будет выглядеть все также эффектно, а вам не нужно ломать голову над узлом», — рекомендует Анастасия.
Не бойтесь экспериментировать с шириной и расцветкой галстука. Актуальны все варианты от узкого черного до яркого винтажного.
Галстук-бабочка: пока остается на мужской территории
«Кажется, в женский гардероб уже перекочевали абсолютно все мужские детали образа. Но бабочка в дамском стиле пока остается редкостью. Это все еще больше мужской аксессуар, который на девушках воспринимается как авангард», — рассказывает наш эксперт.
Если вам хочется попробовать, лучше всего бабочка работает в двух случаях:
- На вечернем мероприятии с креативным дресс-кодом. Черная бабочка в паре с женским смокингом или брючным костюмом выглядит эффектно и смело.
- В модных фотосессиях. Как элемент для творческих экспериментов, например, в стиле Марлен Дитрих.
«В остальном рекомендую оставить бабочку мужчинам — по крайней мере, этой осенью», — обращает внимание специалист.
Шейный платок: аристократичная интеллигентность
А вот платок — безоговорочный герой сезона. Его носят все: от офисных сотрудниц до инфлюенсеров, и везде он выглядит уместно.
Как носить
- Французский шик — узкий узел на шее, чуть сбоку. Самый привычный для нас способ.
- Как галстук аскот — платок завязать на один широкий узел и надеть под рубашку. Получается мягкая версия галстука.
- Как чокер — плотно завязанный вокруг шеи тонкий платок подчеркивает изящность и добавляет графичности.
- Нестандартно — на ручке сумки, вместо пояса, как бандану, на хвост. Все эти варианты актуальны.
Что касается материалов и принтов, наш эксперт советует выбирать легкий шелк или вискозу. В моде геометрия, полоска, графичные логотипы. Платок в цветочек лучше оставить для лета, а вот монохром или контрастные рисунки идеально подойдут под пальто и строгий жакет.
«Стильный гардероб всегда строится на нюансах, и эта осень не исключение. Галстук добавляет серьезности и характера, платок дает легкую женственность, а бабочка остается аксессуаром для смелых. Выбирайте то, что ближе именно вам. Пусть аксессуары работают как щепотка "специй", которая делает образ вкуснее и интереснее — и тогда осенние наряды точно будут приносить удовольствие», — заключает Анастасия.