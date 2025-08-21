Как носить женские галстуки и бабочки этой осенью

Аксессуары в образе — как приправа в блюде, именно от них зависит вкус. Можно надеть самую простую одежду, но с помощью стильных деталей превратить свой комплект в запоминающийся. В этом году в женских коллекциях мировых дизайнеров продолжают появляться традиционные мужские аксессуары. Персональный стилист Анастасия Жарикова рассказала, какие из них стоит взять на вооружение, а что оставить для особого случая.

© unsplash

Галстук: простой элемент для вау-эффекта

В этом сезоне галстук продолжает оставаться эффектным аксессуаром в женском гардеробе. Его используют не как формальный офисный атрибут, а как стильный акцент, который добавляет характер образу.

С чем сочетать

С классическим брючным костюмом — это работает всегда. Главное — не уходить в полную копию мужского комплекта. Пусть в образе с галстуком будет что-то женственное: пышные локоны, изящные серьги, каблуки, элегантная сумочка.

С рубашкой и трикотажем.

«Сочетайте галстук в университетском стиле: с джемпером, пуловером с V-образным вырезом или жилетом. Дополнить образ можно очками с прозрачными стеклами», — советует стилист.

С корсетным платьем. Эффектный прием — надеть первым слоем под корсет или корсетное платье белую рубашку с черным галстуком. Так очень открытая вещь замиксуется в стильный образ.

Способы завязывания

Чтобы галстук не выглядел скучно, используйте разные узлы:

Простой классический узел. В сети много вариантов схематичных и видео инструкций. Завязывается легко, выглядит немного асимметрично и не так формально. Отлично подходит для стильных образов.

Свободный узел в виде полубанта. Для этого вам не понадобится инструкция: просто возьмите галстук и завяжите его на шее так, как будто хотите сделать бант из ленты. Оставьте только одну петлю, чтобы не было эффекта кота Леопольда.

Как шарф.

«Галстук можно не завязывать совсем. Оберните его вокруг шеи на манер тонкой ленты. Будет выглядеть все также эффектно, а вам не нужно ломать голову над узлом», — рекомендует Анастасия.

Не бойтесь экспериментировать с шириной и расцветкой галстука. Актуальны все варианты от узкого черного до яркого винтажного.

Галстук-бабочка: пока остается на мужской территории

«Кажется, в женский гардероб уже перекочевали абсолютно все мужские детали образа. Но бабочка в дамском стиле пока остается редкостью. Это все еще больше мужской аксессуар, который на девушках воспринимается как авангард», — рассказывает наш эксперт.

Если вам хочется попробовать, лучше всего бабочка работает в двух случаях:

На вечернем мероприятии с креативным дресс-кодом. Черная бабочка в паре с женским смокингом или брючным костюмом выглядит эффектно и смело. В модных фотосессиях. Как элемент для творческих экспериментов, например, в стиле Марлен Дитрих.

«В остальном рекомендую оставить бабочку мужчинам — по крайней мере, этой осенью», — обращает внимание специалист.

Шейный платок: аристократичная интеллигентность

А вот платок — безоговорочный герой сезона. Его носят все: от офисных сотрудниц до инфлюенсеров, и везде он выглядит уместно.

Как носить

Французский шик — узкий узел на шее, чуть сбоку. Самый привычный для нас способ.

Как галстук аскот — платок завязать на один широкий узел и надеть под рубашку. Получается мягкая версия галстука.

Как чокер — плотно завязанный вокруг шеи тонкий платок подчеркивает изящность и добавляет графичности.

Нестандартно — на ручке сумки, вместо пояса, как бандану, на хвост. Все эти варианты актуальны.

Что касается материалов и принтов, наш эксперт советует выбирать легкий шелк или вискозу. В моде геометрия, полоска, графичные логотипы. Платок в цветочек лучше оставить для лета, а вот монохром или контрастные рисунки идеально подойдут под пальто и строгий жакет.