Зумеры возненавидели любимый предмет гардероб миллениалов

Зумеры возненавидели любимый предмет гардероба 40-летних. Об этом пишет издание The New York Post (NYP).

По данным издания, представители поколения Z перестали носить популярные у миллениалов легинсы. Вместо них молодежь предпочитает свободные, мешковатые спортивные штаны или шорты.

При этом внезапное отвращение зумеров от фаворита в одежде у 40-летних связано не только с веянием моды, но и с их самооценкой. Они признаются, что причиной всему комплексы во внешности.

«Ненавижу, как они на мне сидят, как они жмут, и видно, как выглядят мои ноги», — призналась блогерша с никеймом desinyalexaa.

Другие пользователи сети ее поддержали в комментариях под публикацией. «Легинсы такие неудобные», «Я, черт возьми, ненавижу легинсы» и «Это дисморфофобия», — высказались они.

