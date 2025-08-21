Зачем нужны тоники для лица и как правильно их использовать

Зачем нужны тоники для лица: полный гид по выбору и использованию
Уход за кожей — это многоэтапный процесс, и тоник занимает в нем важное место. Многие до сих пор считают его бесполезным, но на самом деле это незаменимый продукт для здоровья и красоты. Зачем нужны тоники, как их правильно выбирать и использовать, «Вечерняя Москва» узнала у косметолога-эстетиста, разработчика профессиональной косметики Натальи Рябиновой.
Что такое тоник и чем он отличается от других средств
По словам эксперта, тоник — это легкая жидкость на водной или водно-спиртовой основе, которая выполняет несколько ключевых функций:
- восстанавливает pH кожи после умывания (обычное мыло и даже мягкие гели могут нарушать кислотно-щелочной баланс);
- удаляет остатки загрязнений, если очищение было недостаточно тщательным;
- подготавливает кожу к нанесению сывороток и кремов, усиливая их эффективность;
- увлажняет, успокаивает или матирует (в зависимости от состава).
Чем тоник отличается от лосьона, мицеллярной воды и термальной воды:
- Лосьон — более плотный по текстуре, может содержать масла или экстракты, часто используется для дополнительного очищения или лечения.
- Мицеллярная вода — средство для снятия макияжа, требует смывания, но не всегда восстанавливает pH.
- Термальная вода — минеральный спрей для освежения, но без глубокого воздействия.
Почему тоник нужен каждому
Тоники решают разные задачи в зависимости от типа кожи, отметила специалист:
Для жирной кожи:
- регулируют работу сальных желез (содержат цинк, салициловую кислоту, ниацинамид);
- сужают поры (за счет вяжущих компонентов, таких как гамамелис, чайное дерево);
- матируют (с экстрактами зеленого чая, ментолом).
Для сухой и обезвоженной кожи:
- интенсивно увлажняют (гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ);
- восстанавливают гидролипидный барьер (пантенол, церамиды);
- снимают раздражение (ромашка, календула, аллантоин).
Для чувствительной кожи:
- успокаивают (с экстрактом центеллы, аллантоином);
- снимают покраснения (бисаболол, экстракт солодки).
Для возрастной кожи:
- стимулируют обновление клеток (фруктовые кислоты);
- улучшают тонус (антиоксиданты, витамин С).
Как правильно использовать тоник
- Очищение — умойтесь гелем.
- Тонизирование — нанесите тоник на ватный диск, аккуратно протрите лицо (без агрессивного трения!).
- Дополнительные этапы — сыворотка, крем, SPF (утром) или ночной уход (вечером).
Как выбрать идеальный тоник
На что обращать внимание в составе:
- гиалуроновая кислота, глицерин — для увлажнения;
- салициловая кислота, цинк — для борьбы с жирным блеском;
- алоэ вера, пантенол — для успокоения;
- ниацинамид, витамин С — для антиоксидантной защиты.
Чего избегать:
- простых спиртов (Alcohol Denat.) — они сушат кожу;
- отдушек и парабенов — могут вызывать раздражение;
- слишком агрессивных ПАВ (если кожа чувствительная).
Мифы о тониках
- «Тоник — это бесполезно» — на самом деле он закрепляет эффект очищения и улучшает впитывание последующих средств.
- «Тоники со спиртом полезны для жирной кожи» — спирт действительно обезжиривает, но при частом использовании провоцирует еще большую выработку себума.
- «Тоник можно заменить термальной водой» — термальная вода лишь освежает, но не восстанавливает pH и не доставляет активные компоненты в кожу.
«Тоник — это не просто "вода в бутылочке", а важный этап, который: нормализует pH кожи, усиливает эффективность последующего ухода, решает конкретные проблемы (жирность, сухость, раздражение). Главное — выбрать тоник под свой тип кожи и использовать его правильно», — заключила Рябинова.
