Зачем нужны тоники для лица и как правильно их использовать

Уход за кожей — это многоэтапный процесс, и тоник занимает в нем важное место. Многие до сих пор считают его бесполезным, но на самом деле это незаменимый продукт для здоровья и красоты. Зачем нужны тоники, как их правильно выбирать и использовать, «Вечерняя Москва» узнала у косметолога-эстетиста, разработчика профессиональной косметики Натальи Рябиновой.

Что такое тоник и чем он отличается от других средств

По словам эксперта, тоник — это легкая жидкость на водной или водно-спиртовой основе, которая выполняет несколько ключевых функций:

восстанавливает pH кожи после умывания (обычное мыло и даже мягкие гели могут нарушать кислотно-щелочной баланс);

удаляет остатки загрязнений, если очищение было недостаточно тщательным;

подготавливает кожу к нанесению сывороток и кремов, усиливая их эффективность;

увлажняет, успокаивает или матирует (в зависимости от состава).

Чем тоник отличается от лосьона, мицеллярной воды и термальной воды:

Лосьон — более плотный по текстуре, может содержать масла или экстракты, часто используется для дополнительного очищения или лечения.

Мицеллярная вода — средство для снятия макияжа, требует смывания, но не всегда восстанавливает pH.

Термальная вода — минеральный спрей для освежения, но без глубокого воздействия.

Почему тоник нужен каждому

Тоники решают разные задачи в зависимости от типа кожи, отметила специалист:

Для жирной кожи:

регулируют работу сальных желез (содержат цинк, салициловую кислоту, ниацинамид);

сужают поры (за счет вяжущих компонентов, таких как гамамелис, чайное дерево);

матируют (с экстрактами зеленого чая, ментолом).

Для сухой и обезвоженной кожи:

интенсивно увлажняют (гиалуроновая кислота, глицерин, алоэ);

восстанавливают гидролипидный барьер (пантенол, церамиды);

снимают раздражение (ромашка, календула, аллантоин).

Для чувствительной кожи:

успокаивают (с экстрактом центеллы, аллантоином);

снимают покраснения (бисаболол, экстракт солодки).

Для возрастной кожи:

стимулируют обновление клеток (фруктовые кислоты);

улучшают тонус (антиоксиданты, витамин С).

Как правильно использовать тоник

Очищение — умойтесь гелем.

Тонизирование — нанесите тоник на ватный диск, аккуратно протрите лицо (без агрессивного трения!).

Дополнительные этапы — сыворотка, крем, SPF (утром) или ночной уход (вечером).

Как выбрать идеальный тоник

На что обращать внимание в составе:

гиалуроновая кислота, глицерин — для увлажнения;

салициловая кислота, цинк — для борьбы с жирным блеском;

алоэ вера, пантенол — для успокоения;

ниацинамид, витамин С — для антиоксидантной защиты.

Чего избегать:

простых спиртов (Alcohol Denat.) — они сушат кожу;

отдушек и парабенов — могут вызывать раздражение;

слишком агрессивных ПАВ (если кожа чувствительная).

Мифы о тониках

«Тоник — это бесполезно» — на самом деле он закрепляет эффект очищения и улучшает впитывание последующих средств.

«Тоники со спиртом полезны для жирной кожи» — спирт действительно обезжиривает, но при частом использовании провоцирует еще большую выработку себума.

«Тоник можно заменить термальной водой» — термальная вода лишь освежает, но не восстанавливает pH и не доставляет активные компоненты в кожу.

«Тоник — это не просто "вода в бутылочке", а важный этап, который: нормализует pH кожи, усиливает эффективность последующего ухода, решает конкретные проблемы (жирность, сухость, раздражение). Главное — выбрать тоник под свой тип кожи и использовать его правильно», — заключила Рябинова.

