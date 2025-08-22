Лолита высказалась об идеальной фигуре и борьбе с целлюлитом

Артистка славится здоровой самооценкой — 61-летняя Лолита живёт по своим правилам и принимает своё тело таким, какое оно есть, не подстраиваясь под социальные стандарты красоты. На «Новой волне» в Казани певица рассказала, чем заменяет спорт в борьбе с целлюлитом и в каких случаях ограничивает себя в сладком.

По мнению Лолиты, идеальной фигуры в реальной жизни не существует — «глянцевые» формы можно увидеть только в соцсетях.

«Идеальная форма — это когда ты себя отфотошопишь или наденешь корректирующее бельё. У всех что-то провисает, у всех тело с особенностями — это нормально», — пояснила певица, подчеркнув, что у неё на странице «всё как есть».

Тем не менее с некоторыми «изъянами» Лолита борется — но малой кровью.

«С целлюлитом я борюсь жёсткими массажами. Мой мастер говорит, когда я начинаю орать: "Иди в тренажёрный зал". А я: "Продолжай". Так у нас есть два пути. В зал — нет, а массаж у меня шесть раз в месяц, когда успеваю», — поделилась артистка.

Питается Лолита интуитивно и не считает калории. Ограничивать себя она может только после того, как наестся шоколада, который ей дарят поклонники.

«В моём возрасте КБЖУ — это ЖКХ. Я ничего не считаю. Хочу есть — ем. У меня в поезде стоит коробка конфет, я беру их машинально. Потом могу себя ограничивать — недели две не покупать ни одной шоколадки, но если я ем, то я ем. Ничего не считаю, у меня плохо с математикой», — добавила певица.

