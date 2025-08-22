59-летняя Холли Берри выложила снимки в красном боди

Американская актриса Холли Берри поплавала в бассейне в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

59-летняя звезда «Женщины-кошки» и «Похищения» предстала на размещенных снимках в ярко-красном боди на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала фигуру.

В качестве аксессуаров она выбрала венок из живых цветов. На еще одном кадре звезда разместилась на большом надувном круге в виде утки.

© Соцсети

© Соцсети

Ранее в августе Холли Берри показала на камеру полуобнаженные ягодицы в честь 59-летия. Так, на одном снимке знаменитость была запечатлена на фоне моря и холмов.