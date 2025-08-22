Джиджи Хадид снялась для журнала без трусов

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид снялась в откровенном виде на фоне слухов о помолвке с актером Брэдли Купером. Соответствующие кадры публикует журнал V Magazine.

30-летняя манекенщица предстала на размещенных черно-белых снимках без трусов, прикрывшись сумкой. При этом она надела бюстгальтер из атласного материала.

Ее образ дополнили туфли на высоком каблуке и массивные серьги. Внешний вид завершили браслеты, прическа и макияж.

В июне Джиджи Хадид поделилась снимком в купальнике. Модель запечатлела себя в бассейне и продемонстрировала на камеру фигуру в слитном купальнике пыльно-розового цвета.