Как выбрать подходящие шорты для бега

Представьте идеальную пробежку: кроссовки сидят комфортно, не сковывая стопу, но через километр ваше внимание вдруг переключается на что-то другое. Начинает отвлекать навязчивое ощущение, что пояс шорт перекручивается, а ткань будто натирает. На первый взгляд эти детали незначительны, однако способны превратить бодрящую пробежку в настоящее испытание! Согласны? Тогда давайте разбираться в том, как же выбрать идеальные шорты.

Качество бега зависит от каждой детали экипировки. Но если к выбору обуви мы подходим скрупулёзно, то шорты часто покупаются по остаточному принципу: размер подходит, и так сойдёт. Это главная ошибка.

Виктор Саветников, PRO-эксперт «Спортмастер PRO»:

«Правильные беговые шорты решают целый комплекс задач: отводят влагу, обеспечивают вентиляцию, гарантируют свободу движений и предотвращают натирание. Как найти идеальную пару среди большого ассортимента брендов?»

Длина шорт

Беговые шорты условно делятся по длине на три типа, каждый из которых оптимален для своих условий.

Короткие (7,6-12,7 см) — лёгкие, максимально открытые модели. Обеспечивают отличную вентиляцию и полную свободу движений. Идеальный выбор для спринтерских тренировок или пробежек в сильную жару.

— лёгкие, максимально открытые модели. Обеспечивают отличную вентиляцию и полную свободу движений. Идеальный выбор для спринтерских тренировок или пробежек в сильную жару. Средней длины (12,7-17,8 см) — самый популярный вариант. Подходят для большинства тренировок — от утренних пробежек до темповых работ. Достаточно закрывают мышцы бедра, снижая риск натирания, при этом не перегревая тело.

— самый популярный вариант. Подходят для большинства тренировок — от утренних пробежек до темповых работ. Достаточно закрывают мышцы бедра, снижая риск натирания, при этом не перегревая тело. Длинные (более 17,5 см) — такие модели выбирают для трейлраннинга — бега по природному рельефу, длительных пробежек в прохладную погоду или для тех, кто просто предпочитает большее покрытие. Они обеспечивают дополнительную защиту.

Если вы бегаете в городе и на короткие дистанции, смело берите короткие или средние модели. Для марафонов или трейла лучше выбрать вариант подлиннее и поплотнее, с дополнительными карманами. Материал должен быть стойким к повышенным нагрузкам в виде веток и мелких зацепов. Здесь особенно ценятся модели с компрессионным внутренним слоем.

Материалы шорт

Главное правило — никаких хлопковых шорт. Этот материал хорошо впитывает влагу, но не выводит её. В результате ткань быстро становится тяжёлой, мокрой и налипшей на тело, создавая идеальные условия для натирания, раздражения и неприятного чувства холода после остановки.

Для бега подходят синтетические ткани. Абсолютным лидером здесь выступает полиэстер.

Этот легкий и исключительно долговечный материал эффективно отводит пот с поверхности кожи, позволяя ему быстро испаряться с внешней стороны ткани, сохраняя тело сухим. Для придания необходимой эластичности и идеальной посадки по фигуре в состав часто добавляют эластан (спандекс), чтобы шорты облегали тело, не сковывая движений. Ещё одним популярным выбором становится нейлон, который ценится за свою лёгкость и повышенную прочность.

Современные бренды делают ставку на переработанные материалы, лёгкие синтетические волокна с охлаждающим эффектом и экологичный подход. Всё чаще встречаются модели два в одном, которые объединяют внешние шорты и компрессионный слой.

Для лета выбирайте тонкие материалы с сетчатыми вставками для максимальной вентиляции. В прохладную погоду актуальны модели с более плотной тканью или с компрессией.

Свойства материалов

Эффективность беговых шорт определяется не просто названием материала на бирке, а комплексом свойств, которые обеспечивают комфорт на дистанции. К таким свойствам относится влагоотведение. Ткань быстро впитывает капли пота с поверхности кожи и распределяет их по своей внешней поверхности для интенсивного испарения. Благодаря этому кожа остаётся практически сухой, за счёт чего снижается риск натирания и раздражения.

Не менее важна воздухопроницаемость — способность материала пропускать через себя воздух. Тело дышит, что важно в жаркую погоду. Наконец, фундаментальное значение имеет эластичность. Современные беговые шорты должны не просто висеть на бегуне, а двигаться вместе с ним, подстраиваясь под каждый шаг и широкую амплитуду движения.

Конструкция и крой

Крой — это не только эстетика, но и функциональность. Боковые разрезы дают свободу шагу, внутренние вкладыши защищают от натирания, а плоские швы не раздражают кожу.

Если вы бегаете долго или на высокой скорости, выбирайте модели с подкладкой или форматом «два в одном». Для коротких пробежек вполне подойдут классические лёгкие шорты без дополнительных элементов.

Мужские и женские модели: в чём разница

Производители беговой экипировки проектируют мужские и женские модели с учётом ключевых анатомических и физиологических различий, чтобы обеспечить максимальный комфорт.

Женские шорты часто имеют более короткую длину и завышенную линию пояса, который мягко и комфортно сидит на талии, не сдавливая её.

часто имеют более короткую длину и завышенную линию пояса, который мягко и комфортно сидит на талии, не сдавливая её. Мужские шорты обычно длиннее и предлагают прямой или свободный крой, ориентированный на обеспечение полной свободы движений и оптимальной вентиляции. Конструкция часто фокусируется на практичности: усиленные швы, эргономичное расположение карманов для доступа на бегу и выбор между моделями с вкладышами.

Дополнительные элементы

Продуманные детали превращают обычные шорты в надёжного помощника на дистанции. Например, на длительных тренировках и в забегах в карманы можно положить небольшой плеер или другую мелочь. Наиболее практичными считаются плоские карманы на молнии на пояснице или по бокам, а также эластичные сетчатые отделения.

Не менее важен продуманный пояс. Простая резинка часто не выдерживает динамичных нагрузок, поэтому оптимальным решением становится его комбинация с внутренним шнурком. А жёсткие, грубые молнии, выступающие декоративные элементы или неудачно расположенные швы могут натирать кожу и вызывать раздражение. Функциональность должна быть приоритетом: каждый элемент обязан иметь практическое применение.

Правильный уход: как сохранить свойства шорт

Чтобы ваши шорты служили долго и не теряли своих свойств, соблюдайте простые правила:

стирайте после каждой тренировки в холодной или тёплой воде (до 30°C);

не используйте кондиционеры для белья и отбеливатели: они забивают поры ткани, разрушая её влагоотводящие и дышащие свойства;

сушите естественным образом, вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла (батареи, обогреватели); машинная сушка противопоказана.

Выбор беговых шорт — это всегда баланс между индивидуальными предпочтениями и объективными параметрами качества. Ключ к успешной покупке состоит из длины дистанции, условий погоды и ваших личных предпочтений. Однако основными ориентирами остаются лёгкая синтетическая ткань, правильный крой и внимание к деталям.