Александра Ревенко вышла на публику в платье с голой спиной

Звезда сериала «Содержанки», актриса Александра Ревенко пришла на открытие бара в платье с голой спиной. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе бара PARKA 2.0.

© globallookpress

В четверг, 21 августа, в баре PARKA на Маросейке прошла светская вечеринка по случаю торжественного открытия. Гостьей мероприятия стала Александра Ревенко. Актриса появилась на публике в бельевом платье с открытой спиной. Волосы ей уложили в низкий пучок и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками и красной помадой.

© Газета.Ru

Гостями также стали Павел Камин, Евгения Милова, Григорий Туманов, Георгий Рушев, Саша Теслонд, Светлана Мухина, Дарья Коробова и многие другие.

Зрителям Александра Ревенко также известна по ролям в картинах «Свободная», «Движение вверх», «Котел», «Побочный эффект», «Ученик» и других.

До этого другая звезда «Содержанок» вышла на футбольное поле и забила гол. Актриса Ольга Сутулова предпочла для матча белые брюки и толстовку, дополнив сине-белым шарфом. Она вышла на футбольное поле и забила гол.