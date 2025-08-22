Дерматолог предупредил о рисках выдавливания прыщей

Это может привести к проникновению гноя в мозг, а также пластическим операциям.

© unsplash

Таким предостережением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Татьяна Егорова.

«Если гнойный красный плотный прыщ на лице, его ни в коем случае нельзя давить, особенно если он расположен в носогубном треугольнике. Если там появляется белая головка, то максимум можно протереть спиртом, стерильной иголочкой проколоть эту головку и лёгким нажатием чуть выпустить гной. Потом обработать также спиртом и присыпать банеоцином. Если прыщ гнойный назревает, у него белая головка, а вокруг красный ободок, вокруг прыща чувствуется твёрдое, то такое ни в коем случае давать нельзя. Можно выдавить только в случае, если головка уже полностью сформировалась, она стала бело-жёлтой, покрылась корочкой, а вокруг нет покраснения, тогда можно выдавить то, что на поверхности. Ни в коем случае нельзя давить конусообразный прыщ с уплотнением и покраснением по периферии. Если такой гнойный прыщ выдавить в носогубном треугольнике, то гной может попасть в мозг. Часто бывают воспаления, фурункулы, это заканчивается пластическими хирургами иногда. Гнойные, болючие прыщи не нужно давить. Есть специальные мази, которые вытягивают, он сам лопается, покрывается корочкой и зарастает бесследно. Плюс ко всему может остаться след, такой кратер, потом шлифовать придётся».

Ранее косметолог развеяла миф о «карте прыщей» на лице. Расположение воспалений на коже не сигнализирует о заболевании каких-либо органов.