Анна Семенович показала себя в ярком бикини

Певица Анна Семенович показала фигуру в бикини. Звезда позировала в ярком купальнике на берегу моря и опубликовала фото в полный рост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Исполнительницу недавно сравнили с мамой Стифлера из серии фильмов «Американский пирог», которую сыграла актриса Дженнифер Кулидж. Экс-солистка «Блестящих» призналась подписчикам, что ей приятно это слышать, поскольку от них в восторге все юные мужчины.

Артистка говорила, что делала пластику. Семенович уменьшала свою грудь. По словам знаменитости, в тот момент она была сильно подвержена общественному мнению, пока не начала заниматься психотерапией. Певица подчеркивала, что у нее девятый размер груди. Она выходит в свет в нарядах с глубоким декольте и демонстрирует фигуру в купальниках. Звезда отмечала, что довольна своими природными данными и больше не собирается их менять.

Исполнительница отдыхает с возлюбленным Денисом Шреером на Пальме-де-Майорке. Семенович рассказывала, что у бизнесмена на острове есть апартаменты, и он пригласил ее провести здесь отпуск.