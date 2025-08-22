Почему при акне нельзя делать игольчатый RF-лифтинг: видео
Косметологи подчеркивают: сначала нужно лечить акне, и только потом переходить к процедурам омоложения. Игольчатый RF-лифтинг относится к прогревающим методикам, а любое тепловое воздействие может спровоцировать обострение воспаления.
Если в коже есть «спящее» акне, процедура легко активирует его и выведет на поверхность. Поэтому при наличии прыщей или активных воспалений игольчатый RF противопоказан.
Важно понимать: появление новых высыпаний после сеанса не говорит о том, что метод «не подошел». Чаще всего организм просто выводит то, что уже было заложено в коже. Именно поэтому дерматологи советуют сначала стабилизировать состояние кожи, а затем обращаться к аппаратным процедурам.
Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.