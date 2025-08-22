Названо лучшее сочетание в цветах на осень

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал лучшее сочетание в цветах на осень. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Белый верх и черный низ — формула идеального образа, которую можно применить не только в школьно-офисной обстановке. Модницы уже вовсю практикуют это, казалось бы, банальное сочетание. Не менее эффектной, кстати, будет и противоположная схема — черный верх с белым низом», — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов назвал лучший топ для многослойных образов.

«Топ-комбинация или майка с кружевной отделкой — классный вариант для создания многослойного образа. Наденьте такой топ под свитер, жакет или ветровку, чтобы кружево небрежно выглядывало из-под верхнего слоя и комбинируйте с джинсами, широкими брюками или трениками», — написал стилист.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето посоветовал.