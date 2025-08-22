Пять моделей обуви, которые пригодятся в учебном году

Школьный гардероб требует особого подхода — но если с формой все, в целом, понятно, то с обувью возникают вопросы. Она должна быть удобной, универсальной и при этом выглядеть стильно. Ведь детям и подросткам приходится проводить в ней целый день — от уроков до прогулок и секций. Правильно подобранные пары решают сразу несколько задач: поддерживают здоровье стопы, подходят к школьной форме, радуют ребенка внешним видом и не стоят, словно чугунный мост. Стилист Маша Ведерникова выделяет пять моделей, которые стоит иметь в арсенале к учебному году.

© unsplash

Классические туфли или дерби

Туфли остаются обязательным элементом для школьных мероприятий и официальных дней. Лучше выбирать модели из натуральной кожи или эко-кожи с устойчивой подошвой.

«Для мальчиков отлично подойдут дерби с открытой шнуровкой, для девочек — аккуратные балетки или лоферы в сдержанном стиле. Важно, чтобы обувь была легкой, но сохраняла форму и не натирала. Такая пара станет базой для школьной формы и торжественных случаев», — объясняет эксперт.

Универсальные кроссовки

Кроссовки — это маст-хэв на каждый день. Они удобны для перемещений по школе, прогулок и активных игр. Лучше выбирать однотонные модели спокойных цветов: белый, черный, серый или темно-синий, чтобы они сочетались с любой одеждой. Современные бренды предлагают кроссовки, которые выглядят достаточно лаконично и подходят даже к школьной форме. Это отличный вариант для комфорта без потери стиля.

Ботинки на осень и весну

Для межсезонья идеально подойдут легкие ботинки или полуботинки. Они защищают от дождя и ветра, при этом сохраняют презентабельный вид.

«Девочкам можно выбрать стильные челси или ботинки на небольшой тракторной подошве, мальчикам — классические кожаные полуботинки. Обязательно обратите внимание на наличие водоотталкивающей пропитки. Такая пара выручит и в школе, и на улице в непредсказуемую погоду», — советует стилист.

Сапоги для зимы

Зимой важно, чтобы ноги оставались в тепле и сухости. Здесь на первом месте практичность: качественный утеплитель, нескользящая подошва и хорошая фиксация стопы. Для девочек можно выбрать стильные сапоги с лаконичным дизайном, для мальчиков — спортивные модели с прочной шнуровкой или липучками. Хорошо, если сапоги будут легкими, ведь ребенку предстоит носить их ежедневно, бегать и прыгать в них на прогулках. Зимняя пара — это инвестиция в здоровье, без которой не обойтись.

Спортивная обувь для физкультуры

Для занятий спортом в зале необходима отдельная пара кроссовок или чешек. Это не только требование школы, но и забота о безопасности детей. Спортивная обувь должна быть легкой, с гибкой подошвой и хорошей амортизацией. Она позволит ребенку свободно бегать, прыгать и выполнять упражнения без риска травмы. Отдельная спортивная пара поможет дольше сохранить в порядке обувь для повседневной носки.