«Мягкая готика»: как «Уэнсдэй» повлияла на стиль

После выхода второго сезона сериала «Уэнсдэй» российские поклонники кино и моды вдруг решили обновить свои гардеробы. Статистика показывает: интерес к готическим образам вырос на 158% всего за несколько дней. Онлайн-магазины отмечают резкий всплеск запросов по ключевым словам, таким как «готика» и «beige goth».

© Just Talks

Светлые платья, особенно молочного и кремового оттенков, стали самым востребованным направлением. Их продажи выросли на 74%. В то же время на волне популярности значительно увеличился спрос на другие элементы стиля: кружевные блузы, корсеты, платья в викторианском стиле и массивные аксессуары. Чокеры, подвески и броши в стиле Vivienne Westwood пользовались особым спросом. Многие также обратили внимание на латекс с необычными текстурами, и его популярность выросла почти в полтора раза.

Поклонники Уэнсдэй Аддамс вдохновляются не только её образом, но и стилем Дженны Ортеги за пределами сериала. Её выходы на промотуре стали отправной точкой для тренда «мягкой готики». Платье Ashi Studio из молочного латекса, культовый корсет Vivienne Westwood и необычный наряд Elena Velez быстро распространились в соцсетях, став примерами для подражания.

Ключевое отличие современного тренда от классической готики — игра с цветами. Черный цвет по-прежнему важен, но на первый план вышли бежевые, кремовые и молочные оттенки. В сочетании с кружевом, корсетами и драматичными силуэтами они создают менее мрачный, но все равно узнаваемый образ.

Эксперты уверены: тренд сохранится и в ближайшее время. К осени его ожидает новый виток популярности. Ближе к Хэллоуину акцент сместится на винтажные украшения, массивную бижутерию и костюмы для вечеринок. Однако даже после праздника «мягкая готика» вряд ли исчезнет — она слишком быстро завоевала сердца поклонников.