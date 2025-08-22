Перечислены модные тренды на грядущие сезоны

В моде силуэт «песочные часы», подчёркнутая женственность и оригинальное декорирование. Намечается также тенденция ухода от эстетики 2000-х и Y2K, теперь в моде вещи из следующего десятилетия — 2010-х. На смену леопардовому и коровьему принтам приходит змеиный. Что ещё дизайнеры предлагают носить в сезоне осень-зима — 2025/26?

© unsplash

Основные тренды и стили одежды этой осени

Оттенки красного, меховая оторочка, приталенность и ремни

Мягкий оттенок топлёного масла в новом сезоне уступает место насыщенному и холодному красному — его сегодня демонстрируют почти все модные дома. Такой выбор понятен: в холодное время года хочется добавить яркости в повседневный гардероб. Красный идеально гармонирует с глубокими тёмными тонами, преобладающими осенью и зимой. Эксперты модной индустрии называют именно этот цвет главным трендом осени-2025.

Заметно вырос интерес дизайнеров к меху — речь идёт об искусственных вариантах. Модные дома рекомендуют к осени присмотреться именно к экомеху. В коллекциях уже можно найти всё — от традиционных шуб до сумок и шарфов, которых на неделях моды было особенно много.

В этот раз дизайнеры делают особый акцент на ремнях и поясах. Они появляются на платьях, поверх свитеров, пальто и даже шуб. Такую популярность дизайнеры объясняют стремлением к простым и быстрым решениям, которые помогают без лишних усилий менять настроение образа. Пояс — как раз тот самый инструмент, который мгновенно преображает любой наряд.

Баски, высокий ворот, гетры

Одной из самых выразительных тенденций последних показов стало стремление дизайнеров спрятать зону декольте под высокими воротниками. Этот приём получил отражение в популярном тренде shrouding — буквально «закутывание». Воротник рубашки или пальто поднимается так высоко, как будто маскирует часть лица. В этой сдержанности есть и прагматичный момент — возможно, дизайнеры просто решили позаботиться о нас в сезон холодов.

«Другой устойчивый тренд, перешедший в осень и зиму 2025 года, — гетры. Советуют выбирать яркие или даже люрексные модели, чтобы превратить практичную деталь в эффектный акцент. Носить же их в холодное время года предлагается поверх плотных колготок, чтобы стиль не вступал в конфликт с погодой».

Дизайнеры возвращают позабытую баску — деталь, популярную в начале нулевых. Её используют как способ подчеркнуть талию в жакетах и строгих костюмах. Некоторые модники экспериментируют, добавляя баску даже к свитерам и топам.

Полоска, винтаж, принты «горох» и «цветочный»

Классический узор «полоска» по-прежнему в моде. Полоски идут в разных направлениях — продольно, поперечно, по диагонали, а выполнены могут быть в ярких и приглушённых цветах. Такой принт можно удачно сочетать с другими. Например, микс полоски, гороха, крупных цветов и даже клеток создаёт модный образ и даёт возможность экспериментировать.

Горошек (polka dot) возвращается в модную игру с ретронастроением и современным шармом. Горох универсален: от повседневной блузы до вечернего платья. Стилисты предлагают сочетать его с аксессуарами — например, яркой обувью, как это делает Хейли Бибер. Сейчас винтажные мотивы становятся особенно актуальными, поэтому появление принта «горох» неудивительно.

Цветочные мотивы — от крупного до художественно интерпретированного «живого» изображения — тоже активно заявляют о себе на подиумах. В моде холодные оттенки розового, сиреневого, салатового, синего и изумрудного.

Змеиный принт — главный тренд 2025-го

Леопардовый бум пошёл на спад ещё этим летом, на смену ему пришёл коровий принт.

Осенью, заявляют дизайнеры, мы возвращаемся к символу 2025 года — змее. Этот узор в разных оттенках предлагают включить в гардероб не только бренды, у которых он является частью ДНК (Roberto Cavalli), но и Stella McCartney, The Attico, Sportmax. Дизайнер Duran Lantink посвятил змеиным мотивам почти половину своей коллекции. Применение принта: от классических сапог-труб на каблуке до смелых тотал-луков, где змеиный рисунок становится главным.

Что носить зимой-2025/26

Юбки до колена, фасон годэ, плотные ткани

Этой зимой юбки вновь становятся основой женского гардероба. Дизайнеры предлагают фасон годэ — слегка расклешённый низ, который создаёт изящное движение при ходьбе и подчёркивает фигуру. Длина до колена делает такие модели универсальными: они подходят и для делового дресс-кода, и для повседневных образов.

Особое внимание уделено тканям. Твид, шерсть, бархат, плотный деним не только защищают от холода, но и выглядят благородно. В коллекциях можно увидеть вариации с декоративными пуговицами, асимметричными запахами, а также юбки с акцентом на талию. Сочетать их стилисты советуют с высокими сапогами-трубами, ботфортами или массивными ботинками, чтобы добавить образу контраста.

Приталенные пуховики и куртки с поясами

Тренд на оверсайз-пуховики постепенно отходит на второй план, уступая место силуэтам, которые подчёркивают фигуру. В сезоне-2025/26 актуальны пуховики и куртки с поясами — от мягких тканевых до массивных кожаных ремней.

Подобные модели делают образ более собранным, а акцент на талии формирует женственный силуэт даже в зимней верхней одежде. Актуальны оттенки глубокий бордо, серый меланж, графитовый, насыщенный синий и изумрудный.

Модные шапки зимы-2025/26

Остаётся в моде крупная вязка. Уютные, мягкие модели представлены как в нейтральных оттенках (молочный, серый, беж), так и в насыщенных — красном или фиолетовом. Минималистичные бини с логотипами, отворотами или в ярких оттенках тоже актуальны.

В тренде также крупные помпоны и оригинальные материалы: мех, фетр или пушистые нити.

Универсальные, функциональные и стильные балаклавы тоже никуда не уходят. Они согревают голову, шею и щёки.