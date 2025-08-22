Алеся Кафельникова вышла в свет в топе со стразами

Российская модель Алеся Кафельникова вышла в свет в откровенном образе бренда YANINA Couture. Снимки с мероприятия по случаю запуска коллаборации Sartoria Lamberti с модным домом попали в распоряжение «Ленты.ру».

26-летняя знаменитость появилась в ресторане в топе из новой коллекции марки, прозрачная ткань которого частично оголяла ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что верх наряда украшали стразы, а на юбке была выполнена драпировка.

Отмечается, что кутюрный топ из прозрачной сетки создан в единичном экземпляре и расшит вручную камнями.

В июле Алеся Кафельникова показала кадры с откровенной съемки. Тогда модель позировала перед камерой в мокром топе, сквозь прозрачную ткань которого просвечивала ее грудь.