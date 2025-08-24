«Вернула свои 16». Кайли Дженнер заподозрили в пластике

Бизнесвумен Кайли Дженнер заподозрили в пластике из-за фото без макияжа. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер позировала в белой укороченной майке с глубоким декольте и без нижнего белья, а также голубых джинсах со спущенной талией. Образ дополнила сумка из черной кожи и солнцезащитные очки. Однако поклонники в комментариях обратили внимание на внешность бизнесвумен без макияжа. По их мнению, она могла сделать пластику лица.

«Помолодела», «Лицо изменилось. Пластика?», «Как будто лицо другого человека», «Вернула свои 16», — написали пользователи соцсетей.

Кайли Дженнер состоит в отношениях с голливудским актером Тимоти Шаламе. В марте издание The Sun сообщило, что артист решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной. Инсайдер из окружения звезд заявил, что Тимоти Шаламе несколько недель советовался с близкими по поводу украшения. Голливудский актер искал ювелира в Нью-Йорке и Париже, однако в итоге предпочел французского дизайнера. По словам источника, артист выбрал кольцо, украшенное 150 бриллиантами.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт начали встречаться в 2017 году, а спустя год у пары родилась дочь Сторми. В октябре 2019 года Кайли и Трэвис объявили, что «берут паузу» в отношениях, а в июне 2021 снова сошлись. В феврале 2022 года у пары родился сын, котором назвали Эйром. Несмотря на рождение второго ребенка, Дженнер и Скотт окончательно расстались в январе 2023 года.