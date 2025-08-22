Ученые выяснили, что вредит популярности блогеров

Ученые из Университета Дейтона выяснили, что у слишком привлекательных фитнес-инфлюенсеров меньше шансов вызвать отклик у аудитории, чем у их «умеренно привлекательных» коллег. Причина — в снижении ощущения близости и доверия. Работа опубликована в журнале Psychology & Marketing (P&M).

© Газета.Ru

Исследователи провели серию экспериментов с участием сотен пользователей соцсетей. Добровольцам показывали одинаковые по содержанию посты, но в одних фигурировали «идеально красивые» блогеры с рельефными мышцами и модельной внешностью, а в других — более «достижимые» по уровню привлекательности люди.

Результаты подтвердили эффект, получивший название beauty backfire — «обратный эффект красоты». Подписчики охотнее ставили лайки и отмечали желание следить за аккаунтом именно у тех, кто выглядел менее безупречно. Красота в пределе вызывала восхищение, но одновременно делала блогеров менее понятными и менее «своими».

Авторы также заметили, что фотографии чрезмерно привлекательных инфлюенсеров слегка снижали самооценку у зрителей, тогда как умеренная красота, наоборот, повышала уверенность: образ казался более реалистичным и достижимым.

Интересно, что изменить ситуацию можно с помощью подачи материала. Когда идеально выглядящие блогеры сопровождали свои фото скромными или «честными» подписями вроде «это результат долгой работы», различия в отклике исчезали.

По словам авторов, выводы исследования особенно важны в условиях, когда фитнес-контент часто становится источником комплексов и недовольства телом. Для построения устойчивых связей с аудиторией блогерам стоит делать акцент не только на «идеале», но и на уязвимости, трудностях и личном пути.