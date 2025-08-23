Названы самые трендовые цветовые сочетания этого года

В последних подиумных коллекциях мировых дизайнеров прослеживается тренд на эффектные цветовые дуэты, которые создают настроение и подчеркивают индивидуальность гардероба. Вместо total look в безопасных нейтральных оттенках — смелые яркие миксы, а вместо базовой натуральной палитры — футуристичные кислотные акценты. О том, какие палитры стоит внедрить в свой гардероб прямо сейчас, «Газете.Ru» рассказала Полина Репик, основатель и креативный директор бренда одежды Polina Repik.

«Дуэт приглушенного розового и нейтрального песочного оттенка — воплощение нежности и естественной элегантности. Минимализм натурального тона разбавляется романтичным розоватым акцентом, что придает образу выразительности. Это универсальное сочетание идеально подойдет для образа «офис+after», когда у вас есть планы на вечер после рабочего дня», — сказала она.

Насыщенный пламенно-красный и благородный горчичный — безусловно, очень смелое сочетание, создающее образ «с характером». Такой контраст особенно любят воплощать в своих коллекциях бренды, работающие с этническими и винтажными мотивами, например, Etro и Isabel Marant. Стилистический совет: носите в пропорции 70/30 (например, горчичный жакет с алыми аксессуарами, или горчичный кашемировый костюм с алым топом) — это добавит смелости вещам даже абсолютно базового покроя и визуально сохранит цветовой баланс. Кстати, этот цветовой союз прекрасно подойдет для создания уютных осенних образов.

«Облегченный» вариант предыдущей пары — тот же трендовый оттенок сливочного масла и теплый, напоминающий цвет спелых томатов, красный. Контраст сохраняется, но при этом пастельный оттенок смягчает образ и делает его более утонченным и сбалансированным. Данные оттенки можно удачно сочетать через цветовые блоки или в качестве акцентных деталей. Кстати, по версии журнала The Zoe Report, весь спектр палитры красного и желтого — это «цвета-дофаминщики», а в связке такие смелые сочетания точно поднимут настроение», — сказала эксперт.

Грушево-зеленый и серебро — это свежий взгляд на природную эстетику с футуристичным блеском. Сочный, но не кислотный оттенок груши придает образу жизненную силу, а холодный металлик добавляет технологичной прохлады. Это отражение главного противоречия в модных трендах этого года: тяга к экологичности и натуральным тканям базовых оттенков борется с любовью дизайнеров к цифровой эстетике. Этот нетривиальный цветовой дуэт однозначно будет пользоваться огромной популярностью на вечеринках.

«Синий и цитрусовый — цветовая пара, в которой прохладная глубина французского синего встречается с энергией цитрусового-зеленого цвета, отсылает к образам моря и курортам, что идеально для создания летних образов. Этот гармоничный контраст напоминает о Средиземноморских пейзажах и арт-деко стилистике. Дуэт прекрасно выглядит в образе в виде принта, например, в полоску, или надетым с помощью колористического приема цветовых блоков. Кстати, эти два цвета очень универсальны и сами по себе, — они работают в качестве сольных акцентов и эффектно контрастируют с базовой нейтральной палитрой», — отметила она.

Глубокий, уютный оттенок Mocha Mousse стал главным оттенком 2025 года по версии Института цвета компании Pantone. Это теплый, насыщенный коричневый с легким серо-бежевым оттенком. Он создает эффектный контраст с воздушными пастельными оттенками с холодным подтоном — нежно-розовым, Baby-b Blue и мятно-зеленым. Сочетайте цвет года с пастелью через слои (например, коричневое шерстяное пальто с бледно-голубым платьем) или в аксессуарах — образ получится сложным, но не перегруженным.