Шесть стритстайл-трендов с Недели Моды в Копенгагене

Копенгагенская неделя моды давно перестала быть локальным событием. Каждый август датская столица превращается в гигантский подиум. Дизайнеры представляют свои коллекции, а прохожие на улицах демонстрируют стильный скандинавский стритстайл.

© Just Talks

То, что в Милане показалось бы слишком дерзким, а в Париже — слишком неформальным, в Копенгагене выглядит абсолютно органично. Здесь мода — это не жёсткий дресс-код, а способ подчеркнуть характер. Даже приглашённые гости из Лондона или Нью-Йорка не выдерживают и добавляют в свои привычные наряды больше цвета и легкости.

Главный приём этого сезона — многослойность. Не классическая, а в духе эксперимента: лёгкие платья поверх джинсов, кружевные топы поверх рубашек, шёлковые платки, завязанные не только на шее, но и поверх брюк или юбок. Такой микс выглядит будто собран на бегу, но именно эта нарочитая небрежность и создаёт эффект «копенгагенской девушки».

Второй элемент, который бросается в глаза, — обувь. Забудьте про шпильки: самые смелые модники спокойно пришли на показы в обычных вьетнамках. Иногда это минимализм чёрного или белого, иногда — яркий красный акцент. Комфорт оказался главным трендом.

Не остались без внимания и аксессуары. В этом году сумки вышли за рамки привычного стиля и стали настоящим арт-объектом. К традиционным цепям и брелокам добавились игрушки Labubu, которые теперь украшают ручки почти каждой второй сумки. Выглядит это игриво и совсем не по-деловому, но именно такой вайб и задаёт Копенгаген.

Кружево тоже вернулось в модную игру, но в необычном формате. Его комбинируют с джинсами или строгими юбками, превращая привычный романтичный элемент в деталь для повседневных образов. В итоге получается, что даже casual-лук начинает работать как вечерний.

Ещё один повторяющийся мотив — полоска. Она встречалась повсюду: от топов и футболок до курток оверсайз. Причём чаще всего это не скучная морская тема, а графичные линии в неожиданных комбинациях. В этом есть какая-то детская простота, но и современный акцент одновременно.

И, конечно, кожаные куртки. Но не классика в байкерском стиле, а широкие, почти квадратные силуэты. Они выглядят грубовато, зато идеально сочетаются с расслабленными брюками и массивными ботинками.

Уличная мода Копенгагена в этом году — это демонстрация того, как легко можно сочетать несочетаемое. Платье с джинсами? Почему нет. Вьетнамки на модном показе? Легко. Сумка, обвешанная детскими брелоками? Пожалуйста.

Эта свобода и есть главный тренд. В отличие от более консервативных столиц моды, Копенгаген показывает: стиль рождается не на подиуме, а на улицах. И именно за этим сюда приезжают фотографы, стилисты и редакторы со всего мира.