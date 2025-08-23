Ани Лорак удивила поклонников неожиданной сменой образа

Фестиваль «Новая волна» подарил зрителям не только новые песни, но и громкие сюрпризы. Одним из них стала Ани Лорак, которую поклонники едва узнали на сцене.

Звезда вышла в светлом каре цвета «платиновая блондинка» — вместо привычных тёмных локонов. Для эффектного выхода певица выбрала обтягивающий наряд, подчёркивающий её безупречную фигуру.

В новом образе Лорак представила премьеру песни «Такси», написанную специально для неё Игорем Крутым.

Хотя многие зрители быстро поняли, что это всего лишь парик, неожиданная трансформация вызвала бурное обсуждение: кто-то восхищался смелостью артистки, а кто-то шутил, что «узнал её только по голосу».

© Super.ru

Ранее Ани Лорак выразила благодарность своим поклонникам в России за поддержку после получения российского паспорта. Она особенно ценит верность зрителей, которые приходят на её концерты в стране, где она живёт и работает уже много лет. Лорак добавила, что всегда остаётся преданной своему слушателю.