Невеста Лепса снялась на отдыхе в шлепанцах за 100 тысяч рублей

Невеста певца Григория Лепса Аврора Киба снялась на отдыхе в шлепанцах за 100 тысяч рублей. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

19-летняя невеста Григория Лепса позировала в белом топе, длинной юбке со вставками из кружева и желтых шлепанцах от бренда Hermes. Стоимость обуви на официальном сайте составляет около 100 тысяч рублей. Съемку Аврора Киба устроила на отдыхе на Лазурном береге.

В июне Аврора Киба спровоцировала слухи о тайной свадьбе с певцом, опубликовав видео в Instagram. В ролике Григорий Лепс и его возлюбленная танцевали вместе на сцене. Артист пел и обнимал девушку, пока она подпевала ему. Киба сопроводила видео философской цитатой о браке, из-за чего интернет-пользователи предположили, что пара сыграла тайную свадьбу.

«Самая счастливая жена не та, которая получила самого лучшего мужа, а та, которая сделала самое лучшее из того, что ей удалось получить», — написала Аврора Киба.

Недавно она показала редкое фото с певцом. Аврора Киба прижималась к 63-летнему артисту, который улыбался перед камерой. Девушка была одета в белый наряд с цветочным принтом, а исполнитель — в расстегнутую зеленую рубашку и розовые очки.