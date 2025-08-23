Иностранцы назвали главные отличия россиянок от европеек

Иностранцы в беседе с российской тревел-блогершей назвали главные отличия ее соотечественниц от европеек. Их наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Первая особенность россиянок, на которую обращают внимание жители других стран, — это их макияж и маникюр. По словам мужчин-европейцев, русские женщины умеют краситься так, что выглядят женственно, эффектно, но при этом не вульгарно.

«После этого замечания я стала внимательней наблюдать за женщинами в Европе. И правда, разница очевидна: многие европейки предпочитают вообще не использовать декоративную косметику, либо другая крайность — чрезмерно темный макияж глаз, особенно у итальянок, которые обожают подводку», — отметила автор публикации.

Другая деталь, которая сразу выдает россиянок за границей, — это их стиль в одежде.

«Здесь мужчины делали акцент на женственности: красивые платья, женственные образы. Даже если брюки, то обязательно подчеркивающие фигуру, а не скрывающие ее. Много девушек ходят на каблуках и нарядными, даже если это обычная прогулка, а не праздник», — поделилась мнением знакомых иностранцев путешественница.

Она добавила, что в Европе женщины уделяют своему гардеробу не такое пристальное внимание. Чаще всего они носят джинсы, неприметные куртки, сумки через плечо, кроссовки и солнечные очки.

Главное же, что отличает россиянок за границей, — это ухоженность, подчеркнула блогерша.

«Многие европейки относятся к уходу проще: могут спокойно выйти в магазин с немытыми волосами, без макияжа и в растянутом свитере. Для них такая естественность — это норма. А для нас ухоженность — норма», — заключила автор.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Италии и раскрыла отличие местных женщин от соотечественниц. Она констатировала, что их легко отличить по запаху духов.