Полина Диброва снялась на яхте в крошечном бикини

Модель Полина Диброва снялась в крошечном бикини. Она позировала на яхте и опубликовала фото в Telegram-канале. Блогер рассказала подписчикам, что отдыхает с младшими сыновьями в Турции.

© Газета.Ru

«Традиционный выезд с детьми на море. Незабываемое лето. Я пока лучшего отдыха, чем в Турции, для деток не нашла. Особенно, когда малыши. Сочетание цены/качества/сервиса. По мне лучшее место — Кемер», — призналась бизнесвумен.

Модель разводится с шоуменом Дмитрием Дибровым, с которым состояла в браке с 2009 года. 20 августа адвокат Александр Добровинский рассказал, что инициатором расставания стала жена артиста, но и он сам был не против расторгнуть отношения официально. На данный момент супруги урегулировали все имущественные вопросы. У них также не возникло спора по детям. Дибровы будут совместно воспитывать троих сыновей.

Старший ребенок пары улетел один в Грузию. Диброва говорила, что 15-летний Александр мечтал об этой поездке, поэтому они не стали препятствовать его желанию.

Бизнесвумен недавно сделала первое заявление об их разводе. Модель призналась, что с уважением относится к отцу своих детей, с которым прожила много лет, и впечатлена его мужской силой на фоне всего происходящего в медиапространстве. Диброва отметила, что 1 сентября они вместе придут на линейку к сыновьям.