«Болеет?» Беллу Хадид раскритиковали за выход в топе

Модель Белла Хадид вышла на публику в топе и брюках. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Газета.Ru

Белла Хадид появилась на мероприятии в облегающем красном топе с глубоким декольте и открытыми руками, а также пестрых облегающих брюках. Образ дополнили узкие солнцезащитные очки. Волосы ей собрали в низкий пучок и выпустили переднюю прядь. Однако поклонники не оценили фигуру модели. По их словам, она сильно похудела.

«Исхудала», «Изменилась. Болеет?», «Оземпик начала колоть?», — написали они.

Недавно Белла Хадид снялась на мероприятии, организованном по случаю запуска нового аромата ее бренда парфюмерии Orebella. Супермодель позировала в молочном топе, который дополнила коричневой замшевой мини-юбкой, шоколадными кожаными сапогами на каблуках и серьгами-кольцами. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. Она сидела с газетой в руках на фоне журналов Vogue со своим фото.

Позже Белла Хадид опубликовала фото, где позировала в белом купальнике с красным поясом, который дополнила светлой ковбойской шляпой. Знаменитость также надела серьги, ожерелье и несколько браслетов. Манекенщица собрала волосы в хвосты и сделала макияж в естественном стиле.