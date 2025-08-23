47-летняя Ольга Орлова снялась в откровенном образе

Певица, телеведущая Ольга Орлова снялась в бикини. Знаменитость позировала на берегу моря и показала фото в Telegram-канале.

«Ловите волну греческого настроения», — отметила исполнительница.

Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Красотка», «Какая женственная фигура», «Хороша», «Шикарная фигура», «Отлично выглядите», «Прекрасная Ольга», «Какая вы красивая».

Артистка рассказывала, что на время отказалась от кофе, алкоголя и сладостей ради фигуры. По словам звезды, ей тяжело даются такие ограничения, но пока она держится.

Исполнительница улетела в отпуск вместе с супругом. Орлова рассказала подписчикам, что они выбрали для отдыха остров Миконос.

Экс-солистка «Блестящих» замужем за бизнесменом по имени Валерий, который на 10 лет старше нее. Певица впервые встретилась с ним в ресторане в Москве и несколько месяцев присматривалась к предпринимателю. После двух лет отношений пара поженилась. В декабре 2021 года Орлова публично призналась, что вышла замуж, однако артистка по-прежнему скрывает фамилию супруга. А 6 февраля 2023 года звезда родила от него дочь Анну.