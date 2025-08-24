Альпинист Ищенко: до Наговициной на пике Победы доберутся летом 2026 года

Пик Победы фото: wikipedia.org/Chen Zhao

Тело российской альпинистки Натальи Наговицыной останется на пике Победы как минимум до весны.

Как сообщает Mash, эксперты объяснили, что сезон восхождений в этом году уже окончен. Вернуться к Наталье альпинисты смогут не раньше 2026 года. Последняя попытка добраться до россиянки провалилась из-за погодных условий — спасатели не смогли прорваться сквозь снежную бурю.

Как сообщал «ГлагоL», альпинистка сорвалась и сломала ногу 12 августа. Ее напарник спустился за помощью. Первым спасателям удалось дойти до Натальи и передать ей спальный мешок, горелку и еду. Во время второго захода итальянец Лука погиб, а немец Гюнтер из-за переохлаждения попал в больницу. Вертолет Ми-8 со спасателями упал на высоте 4,6 км. Пилота госпитализировали с переломами.