Ведущий «Модного приговора» назвал будущий трендом

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал всклокоченные волосы будущим трендом. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Решил повнимательнее изучить стайлинг осенне-зимней коллекции Prada. Обратил внимание на вязаные украшения с кристаллами. Очень ловко обыграны это ожерелья. Нравится. Ну и всклокоченные волосы — отдельная любовь!» — написал Рогов.

На прошлой неделе Александр Рогов назвал лучший топ для многослойных образов.

«Топ-комбинация или майка с кружевной отделкой — классный вариант для создания многослойного образа. Наденьте такой топ под свитер, жакет или ветровку, чтобы кружево небрежно выглядывало из-под верхнего слоя и комбинируйте с джинсами, широкими брюками или трениками», — написал стилист.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето посоветовал.