Стиль в эпоху трендов: как яркие события определяют то, как мы выглядим

В мире моды тренды меняются с завидной скоростью, но в последние годы наблюдается появление новых кор-стилей, которые не просто задают моду, а формируют целую философию жизни. Разбираемся, что стоит за этими эстетическими направлениями и какие из них находятся на пике популярности.

Сегодня стиль человека во многом зависит от трендов, которые часто продиктованы яркими событиями и актуальными темами, волнующими пользователей интернета. В век информационных технологий и социальных сетей, где новости и впечатления мгновенно становятся вирусными, выбор одежды и аксессуаров нередко формируется под влиянием общественного мнения, мемов и культурных феноменов.

Так, в 2021 году неожиданно стала популярна одежда с морскими мотивами, 2023-й был наполнен розовым цветом, а сейчас каждую осень мы ещё больше влюбляемся в классическую литературу, наслаждаясь чашечкой кофе в уютном кафе, укутавшись в тёплое пальто. Всё это не тренды, а так называемые коры, которые можно увидеть в тысячах видео на социальных платформах.

Кор - что это?

Core (кор) (от англ. core - "ядро, основа") - это визуальный стиль, который отражает определённую атмосферу или образ: люди, следующие ему, одеваются соответствующе, слушают определённую музыку и смотрят фильмы. Он не задаётся ведущими дизайнерами, а рождается в интернете, например, в Тик-Ток или Пинтерест. Термин не является научным или официальным - это сленг.

И если трендом можно назвать актуальное развитие моды на какой-то период, то кор задаёт целый образ жизни вокруг одного стиля. Его появление обычно начинается с громкого события, например, выхода долгожданного и хорошо распиаренного фильма.

За последние пару лет появилось множество новых стилей:

Balletcore - движение, вдохновлённое миром балета;

Cottagecore - романтика деревенской жизни;

Grandmacore - стиль, вдохновлённый теплом бабушкиного дома;

Goblincore - эстетика, основанная на фольклоре гоблинов и другие.

Расскажем подробнее некоторые из них.

Barbiecore

Стиль вдохновлён куклой фирмы Mattel - барби. Главная идея этого кора была заложена задолго до того, как в 2023 году вышел одноименный фильм (18+) с Марго Робби в главной роли. В жизни большинства девочек слово "барби" имело свой набор ассоциаций. Кто-то любил, а кто-то ненавидел этих красоток. В киноленте перед зрителем появляется игрушка с идеальной внешностью, у которой безупречная "розовая" жизнь, она самодостаточна и уверенна в себе.

Кстати, если вы не понимаете, о каком оттенке розового конкретно идёт речь, то согласно цветовой палитре Pantone цвету присвоено название Pink PP.

Кажется, розовый цвет больше не поддаётся стигматизации, он вдохновляет, направляет и очаровывает нынешнее поколение. Свою позицию по этому поводу выразила и главная Барби 2023 - Марго Робби:

- У меня есть очень личное и вдохновляющее представление о том, что каждый из нас может быть тем, кем он сам пожелает. Самое главное сообщение, которое я вижу в фильме "Барби", - мы все прекрасны и нам не нужно одобрение кого-либо ещё. Надеюсь, что роль Барби поможет мне донести эту простую и важную мысль до широкой аудитории. Каждый из нас заслуживает счастья, и для этого совсем необязательно пытаться изменить себя в угоду миру.

Розового стиля придерживалась героиня комедии "Блондинка в законе" (12+) Эль Вудс. Она разбила стереотип об оттенке и белокурых женщинах, доказав, что любовь к яркому цвету не означает легкомыслие. А за красивой "обёрткой" вопреки всеобщим стереотипам может срываться усердие, сообразительность и самостоятельность.

Ещё одна любительница розового - Шарлотта Ля Бафф из мультфильма "Принцесса и лягушка" (0+). Дочь лучшей в городе швеи, Тиана, нашла в Лотти отличную подругу, хотя кажется, что споры об искренности женской дружбы никогда не угаснут. Шарлотта любит розовый и мечтает о принце, но это не мешает ей быть верной и надёжной. Ради Тианы она даже готова отказаться от своих мечтаний.

Розовый цвет нашёл отражение и важных политических событиях. В 1995 году Хилари Клинтон выступала на Четвёртой Всемирной конференции женщин в Пекине в розовом костюме. В 2020 году этот цвет стал символом борьбы за равные права в Америке. Организация Supermajority также выбрала розовый для своего логотипа, подчеркивая стремление укрепить политическую власть женщин для создания будущего, где все будут по-настоящему равны.

Dark Academia

В дословном переводе с английского - "тёмная академия". Это эстетическое направление, которое из картинок в Tumblr (платформа для микроблогов - прим.ред.) переросло в образ жизни. Мрачная университетская атмосфера, для которой важна интеллектуальная составляющая с привкусом таинственности. Для более глубокого понимания этого стиля мы обратились к человеку, который долгое время погружён в него.

- Как я люблю говорить, Dark Academia - это в первую очередь ощущение и образ жизни, а не просто красивая картинка в тёмных тонах, - поделилась с нами администратор телеграмм канала The birth of venus Анастасия.

Эксперты считают, что формирование стиля началось во втором десятилетии 2000-х и строилось преимущественно на обсуждении творчества английской писательницы Мэри Шелли (1797 г. - 1851г.), представителя младшего поколения британских романтиков Лорда Байрона (1788 г. - 1824г.) и других писателей, сочетающих в своих произведениях элементы готики и романтизма и философии.

Американская писательница Донна Луиза Тартт в своём первом романе "Тайная история" следовала эстетизму (философское учение о сущности и формах прекрасного - прим. ред.) и одновременно критиковала его. Она показывала, насколько опасным может стать стремление к прекрасному, если пренебрегать нравственными ценностями.

- Прекрасное, если оно не сочетается с чем-либо более значительным, есть не более чем яркая погремушка. Не в том беда, что ваш Джулиан сосредоточен лишь на некоторых, возвышенных аспектах действительности, а в том, что он предпочитает игнорировать все прочие, которые ничуть не менее важны, - говорится в книге.

"Тайная история" - яркий пример эстетики Dark Academia. В соцсетях тысячи видео посвящены этому произведению. Однако важно уловить главную мысль автора: что значит следовать за "красивой картинкой". Соответствовать винтажному и классическому стилю в одежде и пить кофе за чтением Гомера в библиотеке - не является истинными ценностями почитателей этой эстетики.

- Приверженность одной только "картинке" противоречит концепции тёмной академии как таковой, ибо эта эстетика в первую очередь подразумевает определенный набор увлечений, предпочтений в искусстве и актов образовательной деятельности. Истинная тёмная академия спонтанна и хаотична - это фиксация на историческом событии многовековой давности; это резкое желание провести исследование на нишевую тему в 3 часа ночи; это учить язык, который в жизни никогда не пригодится, - просто потому что душа просит, а сердце говорит, что так надо, - подчёркивает администратор телеграм-канала.

Mermaidcore

Популярный кор, вдохновлённый миром русалок. Он стал особенно актуален после выхода в 2023 году фильма "Русалочка" (6+). Образ этих морских существ знаком многим с детства: книга Ханса Кристиана Андерсена, мультфильм по его произведению и разнообразный развлекательный контент, например, сериал "H2O: просто добавь воды" (12+).

Mermaidcore - это блёстки, перламутр, ракушки и прозрачные ткани, плавно струящиеся по телу. В отличие от Dark Academia, этот стиль не требует кардинальных изменений в образе жизни. Его поклонники сосредоточены на внешнем виде.

Dolce vita

Пандемия коронавируса заставила многих по-новому взглянуть на повседневные радости. Это пробудило в людях интерес к простым вещам. Они начали искать утешение в деревенской жизни (Cottage core), милых и винтажных платьях (Coquette core) и других образах. Так они хотели сделать домашние будни ярче.

Dolce Vita - стиль, который зародился в 1950-1960-х годах под влиянием итальянской моды. Название переводится как "сладкая жизнь" и отражает философию наслаждения каждым моментом.

Ключевые черты стиля - элегантность без аскетизма. Важную роль играют аксессуары: бижутерия, очки, головные уборы. Обязательные элементы - струящиеся ткани и обувь на каблуке. В образах соединяют, на первый взгляд, несовместимые фактуры, используя как матовые, так и блестящие материалы: шёлк, лён, хлопок, кашемир, мех и бархат.

Где зарождается чувство прекрасного

Чувство прекрасного у людей появляется под влиянием сочетания врождённых факторов, воспитания и жизненного опыта. Вопрос, врождённое это качество или приобретённое, остаётся открытым. К примеру, даже в античности для философов (Сократа, Платона, Аристотеля) был важен термин калокагатия - совпадение красоты внутренней и внешней.

Чем меньше эстетического опыта у человека, тем слабее его чувство прекрасного - ему не на чём основывать свои суждения и выделять то, что кажется особенно приятным. Так происходит, когда люди мало читают, не интересуются модой и искусством, зацикливаются только на том, что знают, и не ищут ничего нового и интересного.

- Всю жизнь я верила и продолжаю верить в то, что чувство прекрасного является движущим механизмом человечества. Конечно, его нельзя сравнивать, например, с медициной или инженерией, но без искусства вместо людей мы являлись бы роботами. Ибо именно чувство красоты даёт нам возможность прикоснуться к чему-то неосязаемому, почувствовать то, что вряд ли возможно прожить при обычной рутине и, главное, познать самого себя с самых неожиданных сторон. Красота как таковая - это начало и конец жизни одновременно: она вдохновляет, шокирует и заземляет, пугает и успокаивает, и, главное - делает нас людьми, - добавила эксперт стиля Dark Academia Анастасия.

Эстетическое удовольствие можно испытать, читая книги или любуясь шедеврами искусства. Важным пунктом в умении замечать прекрасное являться и социальный фактор.

- Люди вообще любят быть красивыми. Антропологи говорят, что украшать себя человечество начало гораздо раньше, чем носить одежду по утилитарным соображениям, защищая себя от холода и прочего. Сейчас у нас много возможностей выглядеть так, как хочет наша душа. Когда ты видишь другого человека, одетого в том же стиле, можно предположить, что он разделяет те же взгляды, что и ты, - отметила дизайнер одежды, владелица телеграм-канала "Дом химерных" Юлия Сеничкина.

Эстетика или всё же субкультура?

Сегодня существует мнение, что субкультуры, которые были так популярны в начале 2000-х трансформировались в коры. На самом деле, субкультура была чем-то, что объединяло людей. Тех, чьи убеждения и интересы отличаются от основной культуры, в которую они встроены. А эстетика всё же - это определённый стиль или настроение, связанное с визуальным образом, чувством или концепцией. Она более подвижна, меняется и расширяется, не предполагает особых обязательств перед нормами того или иного сообщества.

- По большому счёту субкультура - это стремление молодёжи выразить свою индивидуальность, используя альтернативные формы самовыражения. Это и путь познания себя через принадлежность к определенной группе: субкультуры формируются вокруг общих интересов, ценностей и стилей жизни, - поделилась кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ОмГПУ, региональный представитель Всероссийского сообщества наставников-просветителей, лектор РО "Знание" Светлана Никитина.

Тем не менее у кора и субкультуры есть что-то общее. Возможно, они дают чувство стабильности, обеспечивают жизненными ориентирами и ценностями. Понравившийся стиль может значительно улучшить нашу жизнь, но не стоит строить вокруг него свою личность. Каждый человек уникален, и пытаться подогнать себя под какой-то единый стандарт - не лучшая идея.

Если вы хотите добавить в свою повседневность эстетические элементы из определённой культуры, выбирайте те, которые вам действительно близки и отражают вашу индивидуальность. Важно помнить о себе как о самостоятельной личности.

