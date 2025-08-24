Валя Карнавал порадовала фанатов фото в чулках

Блогерша и певица Валя Карнавал показала фигуру в микрошортах. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

23-летняя Валя Карнавал позировала перед камерой в черном топе с длинными рукавами, который сочетала с ультракороткими шортами в тон, капроновых чулках и балетках. Блогерша также надела несколько колец и серебристые часы. Певица была запечатлена с уложенными распущенными волосами и макияжем с угольно-черными стрелками и темно-розовыми губами.

Недавно стало известно, что вымогателей, шантажировавших Валю Карнавал нюдсами, задержали в Москве. По данным Telegram-канала Mash, весной 2025 года фанатки заметили звезду в фитнес-клубе Kometa Black на Трубной площади, дождались в раздевалке и незаметно сфотографировали в момент переодевания. После одна из девушек сбросила откровенные фото своему парню, а тот попытался получить от Карнавал деньги за их непубликацию в открытом доступе.

Вымогателям грозят реальные сроки по статьям «Нарушение неприкосновенности частной жизни и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов».