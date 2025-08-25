Модель Елена Перминова сделала подтяжку живота в Дубае

Экс-жена российского миллиардера Александра Лебедева, Елена Перминова, призналась в Instagram, что делала подтяжку живота. Одна из подписчиц поинтересовалась, как Елена Перминова относится к старению. Модель призналась, что боится возрастных изменений, поэтому иногда прибегает к косметологическим процедурам. Манекенщица рассказала, что этим летом летала в Дубай, чтобы сделать подтяжку живота без операции. "Процедура суперсерьезная, где руки доктора — определяющий фактор качества и безопасности. Кто-то скажет, что такое есть везде и в Москве. Но так делают только здесь. Поэтому результат такой — реальное волшебство. Эффект виден сразу — это многократное сокращение кожи прямо на глазах. Но максимальный эффект виден через три месяца", — поделилась звезда. 25 декабря Перминова объявила в личном блоге о расставании с Александром Лебедевым, который был старше нее на 27 лет. Перминова отметила, что у нее осталось "только тепло и благодарность за все". Тогда блогерша не стала раскрывать причину, заявив, что "личное всегда будет личным". Знаменитости были в отношениях в течение 20 лет. После разрыва блогерша начала встречаться с украинским манекенщиком Тарасом Романовым. У Елены Перминовой и Александра Лебедева есть четверо детей. Манекенщица и миллиардер воспитывают Никиту, Егора, Арину и Александра.