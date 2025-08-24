Бритни Спирс опубликовала фото топлес

Певица Бритни Спирс снялась полностью обнаженной. Поп-исполнительница опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Бритни Спирс стояла спиной к камере в своем особняке. Певица была одета в черные высокие сапоги на каблуках и браслеты. Поп-исполнительница была запечатлена с распущенными волосами. Знаменитость прикрыла ягодицы смайликом в виде розы.

В мае стало известно, что Бритни Спирс пришла в ярость из-за нового романа бывшего мужа. Инсайдер из окружения звезды рассказал, что певице не понравилось, что Сэм Асгари теперь встречается с агентом по недвижимости Брук Ирвайн. Поп-исполнительница разозлилась на экс-супруга за то, что он быстро оправился после их развода. По словам собеседника таблоида Radar Online, артистка все еще испытывает чувства к фитнес-тренеру.

9 июня 2022 года Бритни Спирс и фитнес-тренер Сэм Асгари расписались. В апреле 2022-го певица объявила о беременности, но спустя месяц призналась, что потеряла ребенка. 16 августа 2023 года появилась информация, что влюбленные расстались. Бракоразводный процесс закончился в 2024 году.