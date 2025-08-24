Юлия Пересильд поделилась фото в бикини

Актриса Юлия Пересильд снялась в купальнике. Она опубликовала фотографию в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© globallookpress

40-летняя Юлия Пересильд была запечатлена в черно-белом полосатом бикини и солнцезащитных очках. Актриса собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

«Как хорошо убежать на пару дней к морю...Солнце, море, песок... и чудесный домик, где можно пересидеть жару, глядя на воду, так что можно не уходить с моря ни на минуту», — подписала кадр знаменитость.

© Газета.Ru

В конце мая Юлию Пересильд заподозрили в романе с оператором Михаилом Милашиным. По данным канала «Только никому...», они нежно относятся друг к другу и не скрывают своих чувств, однако редко выходят вместе.

В апреле Юлия Пересильд призналась, что рассталась с возлюбленным, актером Михаилом Тройником. По словам звезды, пара разошлась некоторое время назад «с благодарностью и уважением друг к другу». Пересильд заверила, что разрыв отношений произошел без обид, ненависти и вражды.

Юлия Пересильд состояла в отношениях с актером Михаилом Тройником с 2022 года. В 2023 году в сети появились слухи, что звезда сыграла тайную свадьбу с возлюбленным, однако в ответ актриса посоветовала «не читать до обеда советских газет».