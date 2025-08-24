Почему Мадонна изменила отношение к своей внешности

Молодой возлюбленный певицы Мадонны, Аким Моррис, уговорил ее найти замену филлерам. Об этом сообщает издание Page Six.

© Газета.Ru

Инсайдер из окружения звезды рассказал, что 67-летняя Мадонна прислушивается к мнению 29-летнего Акима Морриса, хотя обычно она не обращает внимания на критику людей. По словам источника, возлюбленный певицы твердит ей, что она прекрасно выглядит без пластических операций и филлеров. Собеседник таблоида отметил, что поп-исполнительница под влиянием бойфренда приняла возрастные изменения и начала делать освежающие бьюти-процедуры.

«Теперь она хочет принять свои 67 лет, а не пытаться выглядеть на 27 лет. Поэтому она использует ходит на LED-терапию, делает кислородные маски для лица и лимфодренажный массаж — то, что просто освежает лицо», — пояснил инсайдер.

В мае Мадонна посетила вечеринку в честь 29-летия своего возлюбленного Акима Морриса. Певица появилась на мероприятии в телесном бюстгальтере, серой прозрачной блузе, атласных брюках и солнцезащитных очках. Поп-исполнительница также надела массивные серьги-кольца, браслеты и ожерелья. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с блестящими тенями, черными стрелками и красной помадой.

В ноябре издание Daily Mail писало, что Мадонна рассталась с бойфрендом Акимом Моррисом после нескольких месяцев отношений. Тогда журналисты утверждали, что певица бросила футболиста из-за ревности и возраста. Однако позже артистка опровергла слухи.