Почему Мадонна изменила отношение к своей внешности

Молодой возлюбленный певицы Мадонны Аким предложил ей заменить филлеры для лица
Молодой возлюбленный певицы Мадонны, Аким Моррис, уговорил ее найти замену филлерам. Об этом сообщает издание Page Six.
Инсайдер из окружения звезды рассказал, что 67-летняя Мадонна прислушивается к мнению 29-летнего Акима Морриса, хотя обычно она не обращает внимания на критику людей. По словам источника, возлюбленный певицы твердит ей, что она прекрасно выглядит без пластических операций и филлеров. Собеседник таблоида отметил, что поп-исполнительница под влиянием бойфренда приняла возрастные изменения и начала делать освежающие бьюти-процедуры.
«Теперь она хочет принять свои 67 лет, а не пытаться выглядеть на 27 лет. Поэтому она использует ходит на LED-терапию, делает кислородные маски для лица и лимфодренажный массаж — то, что просто освежает лицо», — пояснил инсайдер.
В мае Мадонна посетила вечеринку в честь 29-летия своего возлюбленного Акима Морриса. Певица появилась на мероприятии в телесном бюстгальтере, серой прозрачной блузе, атласных брюках и солнцезащитных очках. Поп-исполнительница также надела массивные серьги-кольца, браслеты и ожерелья. Знаменитости уложили волосы в локоны и сделали макияж с блестящими тенями, черными стрелками и красной помадой.
В ноябре издание Daily Mail писало, что Мадонна рассталась с бойфрендом Акимом Моррисом после нескольких месяцев отношений. Тогда журналисты утверждали, что певица бросила футболиста из-за ревности и возраста. Однако позже артистка опровергла слухи.