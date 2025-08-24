Мария Шарапова вышла в свет в топе с декольте

Теннисистка Мария Шарапова вышла на публику в топе с декольте. Спортсменка опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя Мария Шарапова предстала перед камерой в черном топе с декольте, который был украшен кружевом. Теннисистка дополнила его темно-синим бомбером Nike, плиссированной юбкой, белыми кроссовками, леопардовыми солнцезащитными очками и серебристым массивным браслетом. Спортсменка была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

Мария Шарапова завершила карьеру в 2020 году. В одиночном разряде спортсменка выиграла 36 титулов. Дважды она побеждала на Открытом чемпионате Франции (2012, 2014), по разу выигрывала Уимблдон (2004), Открытый чемпионат США (2006) и Открытый чемпионат Австралии (2008). Таким образом Марии удалось завладеть так называемым карьерным шлемом — она выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

24 августа стало известно, что Мария Шарапова была введена в Международный зал теннисной славы. Церемония прошла в американском Ньюпорте, штат Род-Айленд. Спортсменке вручили специальный приз в честь данного события. Награду Мария получила из рук 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. Отец теннисистки, присутствовавший на мероприятии, не сдержал слез во время речи дочери.