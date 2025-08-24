Девушка актера Ди Каприо Виттория снялась в крошечном бикини

Возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо, супермодель Виттория Черетти, показала фигуру в купальнике. Звезда подиумов опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

27-летняя Виттория Черетти стояла перед зеркалом в нежно-розовом бикини, украшенном аппликацией в виде цветка. Модель дополнила пляжный образ полосатой рубашкой, блестящим ожерельем, серыми короткими шортами, солнцезащитными очками и кольцами. Манекенщица позировала с собранными волосами.

До этого звезда подиумов опубликовала в личном блоге фото топлес. Виттория Черетти была запечатлена в полосатых плавках без лифа бикини. Супермодель также надела часы, кольцо и браслет. Манекенщица собрала волосы в пучок и отказалась от макияжа. Звезда подиумов пила воду, прикрыв одной рукой обнаженную грудь.

Леонардо Ди Каприо долгое время встречается с супермоделью Витторией Черетти. В марте манекенщица впервые рассказала о романе с артистом. Звезда подиумов в разговоре с журналистом не стала называть имени своего возлюбленного. По словам манекенщицы, они познакомились в Милане. Виттория Черетти заявила, что не хотела бы раскрывать подробности. Супермодель отметила, что ей не нравится, когда женщин называют «чьими-то девушками».